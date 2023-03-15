【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　控方指羅冠聰於專訪提制裁屬違法主張

▲ 《立場》涉發布煽動刊物續審，控方指羅冠聰於專訪提制裁屬違法主張。

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（15日）於區域法院續審。控方盤問鍾沛權時提及《立場新聞》專訪羅冠聰，羅提及推動英國推出針對香港的制裁，這明顯是勾結外國勢力，屬羅的違法主張。鍾供稱由於當時未有案例，故不確定是否違法。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方今續盤問鍾沛權時提及《立場新聞》替羅冠聰進行之專訪，當中曾提及有人駕駛「家長車」，接載參與暴動的人離開現場，控方問及是否屬違法，鍾供稱不確定是否違法。

控方指出，文章舖排該人士與羅冠聰為同路人，他們移居英國後均感到內疚，但仍會抗爭下去，為香港出一分力。鍾同意舖排是希望表示有港人因反送中運動而離開，而當中或有愧疚。

控方又指出，羅冠聰所提及

之事均是制裁香港，鍾在訪問前應得知羅是甚麼人，故沒有必要再寫下去。鍾指，這要視乎希望交待多少受訪者的工作及事跡。

控方續指出，羅冠聰又於文章提及推動英國推出針對香港的制裁，這明顯是勾結外國勢力，屬羅的違法主張，鍾供稱由於當時未有案例，故不確定是否違法。

控方問及鍾若沒有《港區國安法》，呼籲制裁自己的國家是否會影響國家利益。鍾指，在沒有《港區國安法》時亦有不少港人尋求外國發聲，反問制裁部分官員是否違法？

控方指出，羅冠聰於文章宣傳自己，以及指出中共值得仇恨、運動陷入低潮，需向國際線發展。鍾同意羅於文章宣傳自己，並指出羅對香港政治環境的判斷及感受。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟