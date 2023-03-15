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【正義降臨】前拳擊手涉殺老闆一家重判死刑　坐48年冤獄終洗脫污名

健康 16:46 2023/03/15

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前拳擊手涉殺老闆一家，屈打成招重判死刑，坐48年冤獄終洗脫污名。

遲來的正義！日本一名前拳擊手因涉殺老闆一家，被屈打成招重判死刑。日前，東京高等法院下令重審案件，令其在坐48年冤獄之後，終於洗脫污名。

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綜合日本媒體報道，87歲前拳擊手袴田巖，被稱為世上被關押時間最長的死囚。他在1966年被指殺害老闆一家四口，遭重判死刑，此後在死囚牢房中度過了48年之久。起初，他於庭上否認殺人，並稱自己遭警方審問20日，是在屈打成招下認罪。他多次提出上訴，試圖撤回供詞，但均被駁回；至1980年，最高法院仍決定維持其死刑判決。

重審證物

袴田巖關押服刑期間，其家人多年來堅持為他奔走。直至2014年，靜岡地方法院認為，袴田巖案中原用作為定罪的重要證物，在案發1年多後才出現，是一套帶血的衣服。經檢測證實，袴田巖與衣服上發現的血漬DNA沒有聯繫，懷疑當年的調查員偽造證據，於是下令重審袴田巖案。而審理期間，袴田巖也因健康理由，在被關押48年後獲釋。

但是，東京高等法院在2018年推翻地方法院的重審申請。主審法官駁回有關證物的測試方法，表示證物不可信，並將案件移交最高法院審理。2020年，最高法院法官裁定，東京高等法院必須重新考慮決定。而此案於本周一（13日）已獲高院裁定重審。

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胞姐：如釋重負

袴田巖的律師在本周一（13日）參與簡短開庭後離開法庭。庭外，袴田巖的支持者展示寫有「重審」的橫幅，並高呼「立即釋放袴田」。袴田巖90歲的胞姐英子也在場，她感概多年來的申冤之路：

我等這一天等了57年，它終於到來了。我如釋重負。

據悉，袴田巖在死囚牢房近50年的時間，多數為單獨監禁。由於他隨時都可能被通知處決，因此他數十年來都承受著巨大心理影響。袴田巖曾在2018年告訴記者：

感覺每天都在打一場比賽。

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責任編輯：羅嘉欣

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