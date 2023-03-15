【家品速報】IKEA首度聯乘Marimekko推家品　打造桑拿家居帶來自癒樂趣

▲ IKEA首度聯乘Marimekko推桑拿家品系列。

又有一個聯乘系列來了，這一次是大家熟悉的IKEA和Marimekko推出家品系列，該系列除了有大家意料之內的布藝和水杯外，更有睇頭的是首次推出長凳和角几，想首次擁有兩個品牌的合作成果？大家就要明天飛身去IKEA掃貨了﹗

這一次IKEA和Marimekko兩大品牌合作，他們一起將這系列定名為BASTUA（瑞典語意指sauna），原因是該系列的創作靈感來自大自然和北歐的桑拿文化，希望通個這個產品非常多元化的系列來為大家帶來自癒的樂趣。

而為了是這個聯乘系列打響頭炮，大家在產品上大可以看到於的大黃植物、木材、陽光和湖面波紋等圖案，都是Marimekko全新創作的圖案。

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至於設計簡潔的玻璃餐具，器皿上有著仿木藝雕刻的不規則玻璃瓶身，靈感則來自桑拿房外的湖畔，湖面上泛起的漣漪和陽光映照時候會折射出漂亮的光影效果。

而為了將BASTUA這意念完全呈現出來，今次推出了3款用實心樺木製造的傢俬，包括長凳、角几和掛衣架，每個製品的表面均經過處理，呈現出天然材質特有的色彩變化，雖然沒有半點圖案出現，純粹是樸實無華的設計，但畢竟是兩個品牌首度合作，說不定明天上架時就是大家頭號瘋搶的目標呢﹗

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記者：何偉雄