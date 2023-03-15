【廉署】廉署調查貪污揭案中案　財務中介涉詐騙按揭520萬

廉署今（15日）指，調查一宗貪污案件期間，揭發一名財務中介，涉嫌串謀兩名按揭貸款申請人虛報月薪，以詐騙一間財務公司，批出按揭貸款共約520萬元。廉署早前已落案起訴該兩名按揭貸款申請人，昨（14日）再起訴涉案財務中介。

被告丁儁堃，41歲，鐫誠按揭高級客戶經理，被控兩項串謀詐騙罪名。被告獲准保釋，待明日（16日）在東區裁判法院答辯。

案情指，案發時鐫誠按揭是永亨財務的按揭貸款指定中介機構。兩名客戶於2018年6月至12月期間委托鐫誠按揭申請物業按揭貸款。

被告涉嫌分別串謀該兩名申請人詐騙永亨財務，虛報兩人月薪分別為8.5萬元及15萬元，使永亨財務向兩人批出按揭貸款約350萬元及170萬元。

廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現案發時其中一名申請人月薪7,000元，另一人則無業。

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記者：李梓𨭎