【恐怖意外】維修員24樓跌士巴拿入升降機槽　14樓同事遭砸頭直插頭骨腦出血

▲ 台灣升降機維修員在24樓工作，跌士巴拿入升降機槽致同事腦出血。

台灣新北市2021年7月發生一宗工業意外。一名蘇姓升降機安裝員在某社區進行維修工作時，在明知王姓同事正在13樓工作的情形下，仍然在同一電梯井的24樓工作，結果蘇男不慎碰到放在地上的「士巴拿」，導致「士巴拿」墜落至王男的頭部，直插入其頭骨內。新北地檢署近日依過失致重傷害罪，向蘇男提出起訴。

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地檢署調查指出，事發在2021年7月1日，蘇姓及王姓男子在土城某社區進行升降機更新工程時，違反了同一電梯井不得同時上下方工作的安全規定。王男在13至14樓間工作時，蘇男則在24樓機房搬運鋼索等物品。

然後，蘇男的腳不慎碰到放在地上、重約200克的「士巴拿」。士巴拿於是從機房往下墜。王男聞聲抬頭一看，被掉下的士巴拿砸中額頭，插入其左側腦內，需即時送院進行緊急開刀手術，救回一命。惟自此，王男亦受到創傷性腦損傷、腦出血等情形，導致右側肢體偏癱。

王男事後控告蘇男，指事發時自己聽到蘇男大叫，才抬頭查看。而蘇男否認指控，指自己當時只是在搬運鋼索，沒有移動到地面上的物品，也沒有看到士巴拿，惟檢方在昨日（14日）仍決定以過失致重傷害罪，向蘇男提出起訴。

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責任編輯：羅嘉欣