【人工智能】聊天機械人ChatGPT風靡全球　AI時代孩子需具備5大能力

▲ 律師媽媽Karen現為全職媽媽，她認為AI時代下孩子需具備5大能力。

孩子的年代，迎來AI，是福還是禍？

最近風靡全球的聊天機械人ChatGPT，我跟她相處了好幾天，其知識層面之廣和深，令我讚嘆不已。於是，我們最近的在家學習，頓然多了一位「超級助手」！

過去一直有不少老師和教育界人士拒絕科技，即使不是拒絕，也就是漠不關心、不聞不問，只要你看看香港大部分學校都仍然沿用三十年前的教學模式就知道了。

而我對科技的態度是︰「擁抱」、「學習」。科技改善我們的生活，在人類學習上扮演協助和支援的角色。當然，我們也不能偷懶，在小學及初中期間學習的基礎知識必須牢固，但過程中，AI絶對能幫上大忙！

什麼是ChatGPT？

GPT（Generative Pre-trained Transformer）是超強大的語言模型，由 OpenAI 開發。GPT根據大量來自人類及自然知識的大數據，學懂知識和語言，然後透過聊天機械人的方式跟我們溝通。

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ChatGPT在學習上的應用

跟網上搜尋器不一樣，ChatGPT是針對性的百科全書，她對你所提出的問題作針對性的回應，還會就follow up questions提出建議，讓你可就關心的議題繼續問下去，上至天文，下至地理，她無所不知。

以知識層面而言，ChatGPT應付小學學習一定是綽綽有餘，初中也沒有難度，高中可能有點吃力，但以大學程度以言，則略欠深度及批判能力不足，還有很大的進步空間，不過基礎知識仍是很不錯的。

AI年代，孩子應該做什麼？

ChatGPT出台，我是認真思考了孩子未來的學習方向，歸納了以下五個 DOs︰

1. 學習編程

AI 年代，電腦知識不能少。如果只懂應用，就永遠停留在用家層面。學懂編程，不但能理解AI技術，更能提升至創造層面。

2. 強化閲讀及寫作能力

具有強大的閱讀能力，才能理解AI為你提供的答案。而具有強大的寫作能力，則令你可利用自己的文筆，輕鬆提升AI 的文章。

3. 培養分析能力和批判能力

在日常生活中所遇到的難題，如何能在AI提供的知識基礎上，建立解決方案和長遠目標，這就要靠個人的分析能力和批判能力，AI目前還未能代勞。

4. 培養自學能力

說到基礎知識，AI就是百科全書，千萬年人類智慧的累積。我們可以借助AI成為我們的超級老師，在主要的學科上要求AI設計自學流程。自此，在自學路上可以更自主、更得心應手。

5. 培養創造力

創意，永遠都在帶領社會向前。未來的孩子，應該是創意無限，靈活變通的。多動腦筋，多思考，多創作，才能駕馭日新月異的科技。

ChatGPT的來臨，見證我們正式進入「人工智能時代」！在教育層面上，學如逆水行舟，不進則退。科技，果真一日千里。抱殘守缺的，不動腦筋的，很快會被淘汰。

文章獲facebook專頁「陪著你成長」授權轉載，原題為「AI 來了，孩子還需學什麼？」。

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