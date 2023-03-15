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【大開眼界】A0旁觀者炎明熹唱愛情苦澀　Gigi對感情事抱佛系心態

娛樂 14:19 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

炎明熹推出新歌《大開眼界》。

白色情人節理應是甜蜜滿載的日子，但炎明熹（Gigi）卻於昨日（3月14日）白色情人節這天推出苦情歌《大開眼界》，以A0旁觀者身份唱出愛情中的苦澀，提醒大家別為愛情而無限退讓，最終失去自己外，亦會親手為這段愛情劃上句號。
 
歌詞內一句「而最終討得你的歡喜 漸漸地淡忘自己 難道變做了你 世界都只得你」，道出為另一半不斷更改下調自己底線的卑微愛情。

Gigi明白愛情之苦

雖然尚未踏入過愛情世界，但Gigi仍可唱出愛情中扎心的一面，她指一切都要歸功於作詞人曰云，Gigi說：「填詞人有同我講，講完我明白少少道理，睇完成個故事，認為唔可以太過於卑微，唔可以一味去付出，因為只要嗰個人鍾意你嘅話，係唔會要你咁樣做。」
 
Gigi認為愛情中，能與第一個遇上的人私定終生，是件非常難等的事，所以她覺得猶如新歌歌名一樣，不妨去大開眼界：「去睇下更加廣濶嘅世界，可能亦都係好事，唔會畀任何事物框住自己。」

A0炎明熹未曾初戀

對於在白色情人節推出慘情歌，Gigi表示：「因為愛情入面除咗有sweet嘅moment，亦都有令人痛心時刻，首歌係提醒大家唔好因為愛而迷失自己，太忍讓其實都會為另一半帶嚟壓力。」

17歲仍在求學的Gigi，雖然未曾遇到初戀，但想像到將來若是遇上自己很愛很愛的人時，也會願意為對方作出妥協修改底線。

不過若然對方要自己一再更改底線，Gigi理性指出是時候反醒，想清楚對方是否真的喜歡自己：「因為咁樣會覺得自己太過卑微，只係自己去付出，而唔係大家一齊去付出，如果佢係足夠愛我嘅話，咁改嘅應該係佢而唔係我。」

感情抱佛系心態

igi明白未真正經歷過愛情，是很難真正理解當中的感覺發情緒，但她笑言自己在感情事上是抱着佛系心態：「唔抗拒戀愛，因為可以體驗下唔同嘅情緒，亦為人生加一啲故事，但我比較佛系，拍拖呢樣嘢可以唔使咁急住，佢嚟就接住佢，佢唔嚟都冇所謂。」

出道至今已推出多首歌曲，相信一眾Gi炎粉都相當關心Gigi何時會推出CD？對此她表示公司會有安排，懇請一眾Gi炎粉耐心靜候。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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