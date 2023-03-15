【賄賂護士】涉圖賄賂護士免接種疫苖　健康策劃員准保釋候訊

▲ 被告張展衡准保釋候訊。（陳曉欣攝）

25歲康健中心健康策劃員，涉在去年9月用1,000元賄賂社區疫苗接種中心的登記護士，令自己毋須接種新冠疫苗而獲發疫苗接種紀錄，護士拒收並告發對方。涉案男子被控1項向代理人提供利益罪名，今（15日）於西九龍裁判法院提堂。案件押後至5月10再訊，待辯方索取文件及向被告提供法律意見，被告獲准保釋候訊。

被告張展衡（25歲），報稱健康策劃員，控罪指他於2022年9月21日，向受聘於卓健醫療服務有限公司在林士德體育館社區疫苗接種中心的登記護士呂曉丹提供1,000港元，作為呂沒有為被告接種疫苗而發出疫苗接種記錄的誘因或報酬，或由於呂作出上述行為而向她提供利益。

被告獲准以2,000元保釋外出，其間不得離港、須居住於報稱地址，以及不得直接或間接接觸控方證人。

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記者：陳曉欣