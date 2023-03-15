  • 24°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 15:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【47人初選案】區諾軒稱參選者須認同協調會議共識　區指林卓廷黃碧雲對否決預算案存分歧

社會 14:38 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（15日）踏入第25日審訊。控方證人區諾軒於盤問下供稱，初選提名表格所提及的「民主派35+公民投票計劃」目標是指各區的共同綱領，條款精神是總結協調會議的討論過程。區同意若協調會議就否決預算案沒有達成共識，則代表候選人同意共識中並不包括否決預算案，區亦確認林卓廷黃碧雲二人的選區對於否決預算案有分歧。

代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文繼續盤問控方證人區諾軒，就初選提名表格上第2點提問，當中要求參選人確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識，包括「民主派35+公民投票計劃」及其目標。區稱，目標是指各區的共同綱領，而該點的精神是總結協調會議的討論過程，希望參加者同意最後的共識。

區於盤問下同意若協調會議就否決預算案沒有達成共識，則代表候選人同意第2點的共識不包括否決預算案，並確認林黃二人所在的九西及新東選區對於否決預算案有分歧。

施德來的代表大律師黃廷光接著盤問。區供稱，施的政黨民協自2009年至案發時的目標工作是服務基層。

法官問及，初選論壇上多次出現「和勇不分」一詞，問區怎樣理解該詞。區稱，當時社會運動持續，有時公眾集會出現暴力場面，亦有「和理非」會參與和平遊行，兩者交替出現，又指「和勇不分」是令運動持續的條件。

區指，反修例運動中「和理非」和「勇武」兩類人，勇武主張直接行動，不排拒暴力行動。對於施德來是否「和理非」，區稱「佢都好和平理性非暴力」，他認知的施一直維持「和理非」主張。區又指在馮檢基離開民協後，施是民協的新生代和一個務實的區議員。

審訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【遊行取消】婦女勞工協會首回應取消遊行　指竭力落實細節仍未能成事
15:56 2023/03/08
【遊行取消】婦女勞工協會首回應取消遊行　指竭力落實細節仍未能成事
【兩會2023】劉兆佳料丁薛祥主管港澳事務　相信中央對港政策不變
17:28 2023/03/12
【兩會2023】劉兆佳料丁薛祥主管港澳事務　相信中央對港政策不變
【支聯會拒交資料案】歐盟指判決壓制自由　港府、駐港公署反駁促停止干涉香港事務
20:44 2023/03/12
【支聯會拒交資料案】歐盟指判決壓制自由　港府、駐港公署反駁促停止干涉香港事務

你可能感興趣

【遊行取消】婦女勞工協會首回應取消遊行　指竭力落實細節仍未能成事
15:56 2023/03/08
【遊行取消】婦女勞工協會首回應取消遊行　指竭力落實細節仍未能成事
【兩會2023】劉兆佳料丁薛祥主管港澳事務　相信中央對港政策不變
17:28 2023/03/12
【兩會2023】劉兆佳料丁薛祥主管港澳事務　相信中央對港政策不變
【支聯會拒交資料案】歐盟指判決壓制自由　港府、駐港公署反駁促停止干涉香港事務
20:44 2023/03/12
【支聯會拒交資料案】歐盟指判決壓制自由　港府、駐港公署反駁促停止干涉香港事務
人權 罪案 選舉 請願示威 社會矛盾 律師 戴耀廷 民協 馮檢基 區諾軒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變
12:36 2023/03/14
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變
【肺癌】長期用1種物品損肺功能　研究：如每日食20支煙
15:27 2023/03/14
【肺癌】長期用1種物品損肺功能　研究：如每日食20支煙