【47人初選案】區諾軒稱參選者須認同協調會議共識　區指林卓廷黃碧雲對否決預算案存分歧

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民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（15日）踏入第25日審訊。控方證人區諾軒於盤問下供稱，初選提名表格所提及的「民主派35+公民投票計劃」目標是指各區的共同綱領，條款精神是總結協調會議的討論過程。區同意若協調會議就否決預算案沒有達成共識，則代表候選人同意共識中並不包括否決預算案，區亦確認林卓廷黃碧雲二人的選區對於否決預算案有分歧。

代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文繼續盤問控方證人區諾軒，就初選提名表格上第2點提問，當中要求參選人確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識，包括「民主派35+公民投票計劃」及其目標。區稱，目標是指各區的共同綱領，而該點的精神是總結協調會議的討論過程，希望參加者同意最後的共識。

區於盤問下同意若協調會議就否決預算案沒有達成共識，則代表候選人同意第2點的共識不包括否決預算案，並確認林黃二人所在的九西及新東選區對於否決預算案有分歧。

施德來的代表大律師黃廷光接著盤問。區供稱，施的政黨民協自2009年至案發時的目標工作是服務基層。

法官問及，初選論壇上多次出現「和勇不分」一詞，問區怎樣理解該詞。區稱，當時社會運動持續，有時公眾集會出現暴力場面，亦有「和理非」會參與和平遊行，兩者交替出現，又指「和勇不分」是令運動持續的條件。

區指，反修例運動中「和理非」和「勇武」兩類人，勇武主張直接行動，不排拒暴力行動。對於施德來是否「和理非」，區稱「佢都好和平理性非暴力」，他認知的施一直維持「和理非」主張。區又指在馮檢基離開民協後，施是民協的新生代和一個務實的區議員。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣