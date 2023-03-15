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【臨時撥款】立法會通過逾1980億臨時撥款　包括新一輪消費券約325億開支

政治 16:28 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳浩濂指，會繼續恪守財政紀律和「量入為出、應使則使」的原則，嚴格控制政府開支增長和探討增加收入。（資料圖片）

立法會今日通過涉及逾1980億元的臨時撥款，作為應付新一份財政預算案獲通過前的政府開支，以獲得所需資源，提供包括教育、社會福利、醫療衞生、保安等各項公共服務。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，臨時撥款涉及超過1980億元，包括新一輪消費券計劃的大約325億元，其他主要開支包括給予醫管局的74億元資助金、向約7萬個綜援受助家庭及約11萬名公共福利金受惠人士發放合共約9億元、向教資會資助大學發放約17億元補助金等。 

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多名議員發言支持決議案，經民聯議員盧偉國表示，消費券計劃可加快疫後復常，樂見財政司司長陳茂波順應民意繼續推出，又指臨時撥款通過後，當局可動用撥款，盡快落實消費券計劃，配合「開心香港」等一系列計劃，可更快更好發揮提振經濟效果。

建測規園界議員謝偉銓就指，政府開支的增長幅度大，希望當局多加留意，期望政府儲備用得其所，使儲備更加穩健。

陳浩濂回應指，當局會繼續恪守財政紀律和「量入為出、應使則使」的原則，嚴格控制政府開支增長和探討增加收入，亦會考慮適當運用各項財務工具，例如發債。他又重申，會繼續嚴格控制公務員編制增長。

立法會將於下月26日恢復二讀辯論今年的撥款條例草案，並會在5月3日進行三讀。

 

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責任編輯：區綽彥

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