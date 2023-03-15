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【特首上京】港府和科技部簽合作協議　部長王志剛：未來會支持香港承擔更多國家科研項目

政治 15:09 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

特首李家超今日在北京舉行的 《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》簽署儀式致辭。（政府新聞處圖片）

正在北京訪問的特首李家超，今日拜訪國家科技部，兩地簽署關於加快香港發展為國際創科中心的合作協議。科技部部長王志剛表示，未來會讓香港科研人員，承擔更多國家重大科研項目。

李家超帶領多位特區官員拜訪國家科技部，創新科技及工業局局長孫東與國家科技部副部長張廣軍簽署 《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，內容涵蓋深化兩地科研合作、創新資源共享、成果轉化、人員交流方面等。

特首李家超（後排左）和國家科學技術部部長王志剛（後排右）見證簽署儀式。（政府新聞處圖片）

王志剛形容，合作安排可推動內地與香港科技創新合作邁入新階段，他指出，有關安排可讓香港科研人員，承擔更多國家重大科研項目，深度參與國際大科研計劃和大科研工程，以及參與實施一帶一路科技創新行動計劃。

李家超指，本次簽署將進一步推動香港國際創科中心的地位。他又預計，坐落於河套地區深港科技創新合作區的三座大樓，明年年底將陸續落成。

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責任編輯：關景騰

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