【打擊毒品】警拘45歲男涉販運危險藥物　檢市值1.36億懷疑可卡因

▲ 警方在行動中檢獲約164公斤懷疑可卡因。（黃傑偉攝）

警方於昨日（14日）進行反毒品行動，以販運危險藥物罪拘捕1名45歲男子。行動中檢獲約164公斤懷疑可卡因，市值約1.36億元。

毒品調查科行動組3A隊高級督察程思琦指，探員透過情報及深入調查後，於昨日早上11時30分在粉嶺發現一名目標可疑男子，手持黑色大旅行袋進入安樂村一工廈單位內。警方趁男子外出時將男子截查，並押回工廈單位內搜查，探員於單位內除發現旅行袋外，共檢獲164磚每磚重1公斤，共重164公斤懷疑可卡因，市值1.36億元，為今年破獲最大宗販毒案件。警方隨即以販運危險藥物罪名拘捕男子，被捕男子45歲，姓范，報稱無業，相信被販毒集團招攬，收取每磚4,000元報酬，負責倉主及販運毒品角色。警方暫控該男子販運危險藥物罪名，將於明日（16日）在粉嶺法院提堂。

警方指，販毒集團選擇偏遠地方，除租金廉宜外，亦可掩飾販毒活動，增加執法人員調查難度。警方提醒業主，要留意租客租用地方用途。警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉