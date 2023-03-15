【殺害胞弟】疑因電費爭拗怒插胞弟36刀 65歲兄長否認謀殺開審

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60歲男與兄長夫婦及母親同住，兄弟經常因單位電費等開支而爭執。2019年9月，兄弟疑因電源問題起爭執及打鬥。兄進入弟房間後傳出打鬥聲，3分鐘後兄持染血生果刀步出房間，弟則倒臥於血泊中，兄向妻稱弟先以刀插他才還手。弟送院後不治，涉案65歲兄長否認謀殺罪，案件今（15日）於高等法院開審。控方開案詞指，法醫發現死者身上至少有36處刀傷，頭部佔14處，5處致命刀傷則分布於頸及胸口等位置。



被告卜水強，現年65歲，報稱酒樓雜工。被告否認1項謀殺罪，控罪指，被告於2019年9月25日在香港謀殺卜偉根（60歲）。

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控方開案詞指，被告與死者為兄弟，死者夫婦及兒子與被告及母親原同居於旺角快富街一單位。死者妻兒遷出後，他因便利工作而續與被告及母同住，被告的妻子其後從內地來港亦同住。



控方指近年兩兄弟經常為分擔單位電費等開支爭議，案發前一天，死者將1,414元電費單放於客廳，被告遂留下720元在同一位置。案發日，被告妻子發現死者仍未取走款項，遂致電被告，被告稱稍後會與死者傾談。



案發晚上，被告與妻子晚膳後回家，母親表示廚食位置仍沒有供電，被告檢查後發現自己房間亦沒有電，他認為是死者關掉供電掣，遂要求死者傾談。被告指控死者關掉了供電掣，雙方就支付電費等開支起爭執，被告聲言要報警，死者遂致電妻子要求她到單位。



控方指兩人於爭執間，死者推被告致撞向餐桌及擊中母親，兩人隨之互相拳毆，死者復用摺椅擊向被告頭部，被告則以玻璃煲蓋還擊致碎裂，兩人再持摺椅進入死者所住房間後關門，被告的妻子及母親聽到巨大打鬥聲後報警。



被告於3分鐘後持染血生果刀步出房間﹐死者則倒臥於血泊中。被告向妻子表示，死者以刀插他，他遂還手。被告清洗刀後放置於櫃頂上，警方到場後，被告於警誡下承認用刀傷死者，警方於死者倒臥位置地上發現另一柄刀。



救護員到場後發現死者已沒有心跳及脈搏，送院後不治。被告向警方表示，其左手3隻手指及下巴只受輕傷，毋須送院治療。



控方指法醫檢驗後，發現死者身上最少有36處刀傷，其中5處為致命，分佈於左頸1處、前胸及後上背各2處位置，主要傷及大動脈、肝及胰臟等，其中兩刀傷及肝和胃，傷勢顯示同一位置被重複插兩次。其餘刀傷包括14處於頭部，身體多處亦有刀傷，死者前臂之刀傷則估計因自衛擋駕而造成。



被告於警誡下向警方表示，與死者因電費等開支而爭議，他指控死者先以刀施襲，他才還手作自衛，並表示只插向死者腹部兩次。

控方指被告警誡下稱只插了死者兩下，與法醫之檢驗結果不符。控方指被告稱因被激怒，失控下插死者作自衛之說並非事實。控方指被告因兄弟間爭議，一怒下反應過度而插死死者。控方指陪審團須考慮是否接受被告之說法。

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記者：林育慧