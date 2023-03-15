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【本地旅遊】單月訪港旅客人次3年內首破百萬　香港有禮優惠券獎賞加碼

社會 15:40 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

旅發局總幹事程鼎一表示，將繼續攜手向全球旅客送上心意。（資料圖片）

香港旅遊發展局旅發局（旅發局）公布，上月初步訪港旅客數字為146萬人次，按月增加約2倍， 是自2020年2月疫情開始以來，單月訪港旅客首次突破百萬人次，相等於疫情前每月旅客量的約3成水平。當中內地旅客升幅顯著，短途市場的旅客則主要來自東南亞。旅客訪港目的方面，休閒旅客的比例持續錄得增長。

旅發局聯同全城商戶向旅客派發的「香港有禮」— 旅客消費優惠券乘勢加碼獎賞內容。其中，港鐵公司將送出10萬張機場快綫車票、10萬張遊客全日通及10萬張高鐵車票人民幣30元 折扣優惠予訪港旅客，總值超過2,000萬港元。香港賽馬會亦向旅客送贈2,000份﹑每份價值港幣430元的「遊客禮遇」。 而「香港有禮」 — 旅客消費優惠劵適用的商舖數目將從4月起，由現時的約1,500間商舖，陸續增加一倍至約3,000間商舖。旅客憑優惠券可選擇免費換取最新獎賞，或在指定酒吧、餐廳及酒店享用迎賓飲品，或在不同景點、零售及餐飲商戶直接使用消費優惠券，享用即減100港元的優惠。

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旅發局總幹事程鼎一表示，「香港有禮」的旅客獎賞內容更添豐富，不僅讓旅客在港期間可享用方便、舒適的出行，更可探索獨特體驗，稱旅發局非常感謝港鐵﹑馬會及業界鼎力支持，將繼續攜手向全球旅客送上心意，歡迎他們來港，盡顯香港熱情好客的精神。

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責任編輯：吳穎嵛

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