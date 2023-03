【周年紀念】劉鳴煒夫婦智利行山7日慶祝結婚周年　饑寒交迫為睹壯麗景色

▲ 劉鳴煒與太太到智利行山,慶祝結婚周年。

富商劉鑾雄(大劉)長子、華人置業董事會主席劉鳴煒去年3月宣布再婚,至今已結婚一周年,他昨日(14日)他在社交網發文,表示跟妻子慶祝紙婚,2人到智利百內國家公園行山7日,完成100公里之旅。

劉鳴煒上載照片,當中可見他一身行山裝備,山上則風雪交加。他撰文指,與太太遠赴智利百內國家公園行山慶祝周年紀念,共花7天完成100公里的行程,除了第1天外,整個行程都下雨或下雪,因此到第3天已用盡乾衣服,由於2人在零下5度的戶外紮營時,無法弄乾衣服,唯有以徒步產生體熱。

他又指,這次旅程他們度過又凍又濕又餓又累,亦是雙雙病倒的一星期,但亦甜蜜地表示「無法想像有比這更好的方式來慶祝我們的第一個結婚周年紀念日。(Can’t think of a more sensible way to celebrate our first wedding anniversary.)」,同時欣賞到壯麗景色,不枉此行。

