  • 23°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 16:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周年紀念】劉鳴煒夫婦智利行山7日慶祝結婚周年　饑寒交迫為睹壯麗景色

社會 16:19 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

劉鳴煒與太太到智利行山，慶祝結婚周年。

富商劉鑾雄(大劉)長子、華人置業董事會主席劉鳴煒去年3月宣布再婚，至今已結婚一周年，他昨日(14日)他在社交網發文，表示跟妻子慶祝紙婚，2人到智利百內國家公園行山7日，完成100公里之旅。

劉鳴煒上載照片，當中可見他一身行山裝備，山上則風雪交加。他撰文指，與太太遠赴智利百內國家公園行山慶祝周年紀念，共花7天完成100公里的行程，除了第1天外，整個行程都下雨或下雪，因此到第3天已用盡乾衣服，由於2人在零下5度的戶外紮營時，無法弄乾衣服，唯有以徒步產生體熱。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

他又指，這次旅程他們度過又凍又濕又餓又累，亦是雙雙病倒的一星期，但亦甜蜜地表示「無法想像有比這更好的方式來慶祝我們的第一個結婚周年紀念日。(Can’t think of a more sensible way to celebrate our first wedding anniversary.)」，同時欣賞到壯麗景色，不枉此行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

正能量 夫妻之道 劉鳴煒 劉鑾雄 行山 結婚

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變
12:36 2023/03/14
【食用安全】男子咳嗽半年咳出血竟是食蝦惹禍　醫生嘆：已有癌前病變
【肺癌】長期用1種物品損肺功能　研究：如每日食20支煙
15:27 2023/03/14
【肺癌】長期用1種物品損肺功能　研究：如每日食20支煙