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【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】

娛樂 17:21 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB旅遊資訊節目《請1日假去旅行》本周播出的「曼谷篇」，由《香港小姐再競選》分別獲得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）齊齊出發任主持。

明晚（3月16日）的《請1日假去旅行》，Roxanne、Stephanie一到達曼谷即除口罩、剝大褸實行大解放。

何沛珈與李芷晴一到達曼谷即除口罩、剝大褸大解放。

【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曼谷鬥騷身段　戒口以最佳狀態派福行【多圖】

何沛珈李芷晴泰國扮學生

是集呈現的行程相當豐富，其中一站是到猛男餐廳食好嘢，當日正日生日的Stephanie獲Roxanne和製作組送上驚喜，Stephanie被一堆猛男「圍攻」跳舞，兩位靚女更被猛男捉手仔摸胸肌，Roxanne笑言：「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋！」

不喜歡太刺激，節目亦有悠閒推介。穿上泰國大學校服的Roxanne和Stephanie去到當地著名學府朱拉隆功大學打卡，再排隊幫襯米芝蓮推介的海鮮媽媽麵。

兩人齊齊穿上學生制服，充滿青春校園劇feel。

Stephanie事後受訪時笑言：「原來泰國嘅大學生要着校服，感覺好得意、好青春，之後再拍一啲Mood Shot，好似拍緊青春校園劇！」

Roxanne則笑言：「好多年冇着過校服，好有重拾青春嘅感覺，之後同芷晴喺校園走嚟走去，就諗起中學時期我都有個好好嘅閨密，去到邊都好似孖公仔一齊。」

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森林Café泛舟河上

兩位靚女亦齊齊穿上泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。

之後，兩人到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的Stephanie難以抉擇。

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兩人另外還到了一間森林Café打卡，該Café最大特色是可以撐船仔泛舟河上，相當過癮；雖然鏡頭前畫面看似唯美，但其實有苦自己知，Stephanie受訪時笑言：「一開頭以為可以好優雅咁撐船仔傾吓偈，點知我哋撐到身水身汗嗌晒救命，都幾難忘！」

這集最後一個推介行程是到飛機市集行街，兩位靚女一邊睇一邊着上身試穿，十足迷你花生騷；之後再去到由舊飛機改造而成的餐廳食Fine Dining，價錢只需2,000泰銖起，即約446港元，性價比相當高。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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