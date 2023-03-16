【人工智能】ChatGPT掀熱潮學與教須革新　培養孩子設計思維無縫迎接AI時代

▲ ChatCPT掀熱潮學與教須革新。（AFP圖片）

人工智能（AI）是當今熱門話題。ChatGPT於去年11月推出後，有謂不少專業即將會被AI取代。牛津大學及德勤（Deloitte）早在2015年的研究中指出，未來20年內，英國約35%工作可能被AI取代；在美國，這比例達47％；中國更達77％。無可否認，若AI應用能以指數級加速完成工作，並大幅降低成本，則企業與機構有極大誘因以之取代人類。此情此境，老師可以如何幫助學生面對這乍聽非常黯淡的未來？

上世紀90年代初，互聯網應用尚未普及，圖書館與學校是搜尋資訊的核心平台。那時要獲得可靠資訊（information），必先以人手篩選及整理大量數據（data）；這與三十多年後、今天的「一鍵之遙」截然不同。

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換言之，人類找資料的效能與AI應用根本無法比擬。然而，AI應用亦不具人類嫻熟的本領 — 創新精神與實踐能力。史丹福大學AIRE項目主任指出，我們可以教導孩子思考：如何藉著AI幫助人類完成任務。換言之，當AI能高效提供資訊，我們也就更有條件實現創新。

AI持續改變我們的生活，速度之快亦空前。如果AI能使大量行業急遽消失，則學生的適應與創新能力就更形重要。教育界同工毋須排拒AI應用，甚至應該盡早掌握它的基本邏輯與特性，繼而教授學生設計思維（design thinking），支持學生習得「贏在起跑線」的思考資源。設計思維要義如下：

ChatGPT甫推出即成國際現象，各地學術與商業機構急於應對。由此，教育界同工應不難發現，AI亦能推動與學與教的提升與革新，同工亦可趁早確立在AI時代的教育範式——就像當年教育界同工迎接科網時代，學校陸續更新活化。三十多年過去，教師未見「被取代」。

年輕學子常對老師滿有期許與信心，教育工作者佔有重要位置幫助學生面向未來挑戰。來到AI時代，我們作為教育工作者可更積極將相關AI的應用融入學與教，支持學生在嶄新與流動的環境中砥礪前行，幫助他們無縫迎接，乃至參與建設更好的未來社會。

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