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【身體疲勞】常感疲倦愈睡愈累　醫生揭10大疾病警號

醫生診症室 16:42 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（iStock圖片）

都市人生活繁忙，經常受失眠困擾，即使有充足睡眠，醒來仍然感到疲勞。有醫生指出，如持續出現疲勞或愈睡愈累，代表身體可能出現某些毛病。

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活得健康啲
【活得健康啲】拆解OL一個愈食愈肥致命傷　健身教練推薦「生酮美食餐單」飽住瘦

台灣家醫科醫生陳欣湄於節目《健康好生活》指出，造成疲倦的原因有很多，最常見的是與睡眠、壓力有關，例如經常捱夜，或患有睡眠窒息症，導致睡眠質素欠佳，白天感到疲累。

她列出10個造成疲倦的可能原因：

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陳欣湄特別提到，常感疲倦可能反映患有肝病，肝臟情況較差。她曾接收一名約40歲的女患者，本身要兼顧家庭與工作，經常凌晨2點才睡覺，睡眠不足之餘，更深受失眠困擾，因此經常感到疲倦。陳欣湄了解患者的病史後，得悉她是乙型肝炎帶菌者，肝臟指數GPT高達2000，遠超正常人的40。

陳欣湄強調，出現疲倦現象，可能並非單純由失眠問題所致，如出現口臭、極度疲倦、消化異常、輕微發燒、皮下出血的症狀，有機會是肝臟出現毛病。

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責任編輯：羅嘉欣

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