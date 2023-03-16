【育兒之道】滿足孩子無窮物慾非長遠之計　累積小成功才是快樂方程式

▲ 筆者認為滿足物質的慾望不能夠帶來持久快樂。（iStock圖片）

很多父母當小朋友一出世，都會覺得小朋友健康快樂就好，不過要實踐「快樂就好」又談何容易。

爺爺最喜歡買玩具氹小朋友開心。每次帶孫仔去商場，一定會買玩具，節日更加買得多。不只是爺爺，有時朋友探訪都會帶幾件玩具上來。其實我和老公都喜歡給他買玩具，有時見到益智的玩具，我都會想買給他。有一天爺爺和朋友帶了孫仔去商場，一次過買了3架車仔。第二天，兒子「扭」我買機械人，我說︰「昨天你已經買了3架車仔，還不夠嗎？」他說︰「3架車仔都不夠，要加多一個機械人才夠。為甚麼媽媽不可以氹我開心？」

讓我擔心的是我們家庭不是十分富裕，買少量玩具是應付到，但我們卻無能力去滿足無窮無盡的慾望。今天買3架玩具車不夠，10年後買3架真車給他同樣也可以不夠。滿足物質的慾望不能夠帶來持久快樂，反而會帶來覺得「不夠」的痛苦。

最新影片︰

當然，我希望自己的兒子快樂。快樂，我希望是來自他對自己的自信。有一次我帶他和朋友們去露營，我讓他試用打火石打出火花生火，過程一點都不容易。十個八個朋友都圍着他替他打氣、加油，他用力打了十多二十甚至三十次都未成功，他因為大家的打氣繼續努力，終於有一次成功了，火花燃點了棉花，棉花燃點了柴火，營火愈燒愈旺盛，大家的歡呼聲都愈來愈大。這時候，他又高興又雀躍地教其他朋友如何用打火石，教授正確的姿勢。他完成了困難的事，對自己增添了自信，這一種快樂更加持久。

累積小成功，是我深信的快樂方程式。透過挑戰困難的事，當然是自己現有能力再提高一點點的程度，成功挑戰後就會有成功感，累積下來人就會有自信。那種累積的成功感，更令人持久快樂。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「小朋友快樂就好」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T