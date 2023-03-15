【離奇溺斃】母親男友掛住講電話　11歲男童離奇沉入2米深酒店泳池池底溺斃

▲ 母親男友掛住講電話，11歲男童酒店泳池溺斃，離奇沉入2米深池底。

帶小孩外出，大人一定要時刻看顧好身邊的孩子，以免發生危險。日前馬來西亞發生一宗男童溺斃事件，一名11歲男童於酒店泳池游泳時不幸遇溺，而當時其母親的男友亦一同在現場，惟該男子顧着講電話，當發現男童時已溺斃。

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綜合外媒報道，事發於3月13日下午4時45分，一名11歲男童與母親的男友，一同到文德甲旗山花園一酒店的泳池玩耍。起初他們在特設的兒童游泳池玩樂，接着轉移到了2米深的成人泳池。由於男童身高不高，一開始只是坐在泳池邊，惟母親男友在一旁忙着講電話，而未察覺男童掉入水中。

待該男子講完電話之後，發現男童不見了，於是向救生員求助，經過一輪搜查，發現男童時他已昏迷躺在水深2米的池底下，保安隨即將男童救上池邊，並對其實施心肺復甦術（CPR），然而急救未果，送院後證實死亡。

當地警方指出，該男童是家中獨子，事發時由母親男友作為監護人陪同到泳池游泳，目前正依2001年兒童保護法令調查此次事件，違者最高可罰2萬令吉（約3.5萬港元）及10年監禁。同時警方又提醒監護人尤其是父母，必須時刻保持警惕，以保護兒童安全。

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責任編輯：羅嘉欣