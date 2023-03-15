  • 22°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 20:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離奇溺斃】母親男友掛住講電話　11歲男童離奇沉入2米深酒店泳池池底溺斃

健康 19:37 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

母親男友掛住講電話，11歲男童酒店泳池溺斃，離奇沉入2米深池底。

帶小孩外出，大人一定要時刻看顧好身邊的孩子，以免發生危險。日前馬來西亞發生一宗男童溺斃事件，一名11歲男童於酒店泳池游泳時不幸遇溺，而當時其母親的男友亦一同在現場，惟該男子顧着講電話，當發現男童時已溺斃。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】拆解OL一個愈食愈肥致命傷　健身教練推薦「生酮美食餐單」飽住瘦

綜合外媒報道，事發於3月13日下午4時45分，一名11歲男童與母親的男友，一同到文德甲旗山花園一酒店的泳池玩耍。起初他們在特設的兒童游泳池玩樂，接着轉移到了2米深的成人泳池。由於男童身高不高，一開始只是坐在泳池邊，惟母親男友在一旁忙着講電話，而未察覺男童掉入水中。

待該男子講完電話之後，發現男童不見了，於是向救生員求助，經過一輪搜查，發現男童時他已昏迷躺在水深2米的池底下，保安隨即將男童救上池邊，並對其實施心肺復甦術（CPR），然而急救未果，送院後證實死亡。

當地警方指出，該男童是家中獨子，事發時由母親男友作為監護人陪同到泳池游泳，目前正依2001年兒童保護法令調查此次事件，違者最高可罰2萬令吉（約3.5萬港元）及10年監禁。同時警方又提醒監護人尤其是父母，必須時刻保持警惕，以保護兒童安全。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事
12:14 2023/02/14
【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事
【遇溺不治】元朗游泳池66歲女泳客遇溺　昏迷送院搶救不治
10:32 2022/10/30
【遇溺不治】元朗游泳池66歲女泳客遇溺　昏迷送院搶救不治
【女童遇溺】遇溺黃金救援時間最多6分鐘　救生員提醒：鴨仔浮床未必安全
08:01 2022/05/30
【女童遇溺】遇溺黃金救援時間最多6分鐘　救生員提醒：鴨仔浮床未必安全

你可能感興趣

【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事
12:14 2023/02/14
【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事
【遇溺不治】元朗游泳池66歲女泳客遇溺　昏迷送院搶救不治
10:32 2022/10/30
【遇溺不治】元朗游泳池66歲女泳客遇溺　昏迷送院搶救不治
【女童遇溺】遇溺黃金救援時間最多6分鐘　救生員提醒：鴨仔浮床未必安全
08:01 2022/05/30
【女童遇溺】遇溺黃金救援時間最多6分鐘　救生員提醒：鴨仔浮床未必安全
意外事故 救生員 泳池 馬來西亞 游泳

最高瀏覽

【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
今日 12:27
【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活
今日 10:50
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活