【本地旅遊】旅遊業議會推網上平台「旅淘」　助旅遊機構與商戶配對

▲ 香港旅遊業議會推出「企業對企業 (B2B)」網上旅遊資源平台「旅淘」。（梁偉榮攝）

香港入境數字持續上升，旅發局指上月訪港旅客達146萬人次，按月增加兩倍，是疫情以來單月首次破百萬。過去週末每日入境9萬6千人，恢復到疫情前的60%。為協助旅遊業界把握「一帶一路」及「粵港澳大灣區」(大灣區) 的發展機遇，香港旅遊業議會獲政府旅遊事務署的撥款，於去年12月底推出名為全新「企業對企業 (B2B)」網上旅遊資源平台「旅淘」，幫助旅遊機構進行業務配對，協助本港旅業復蘇。

香港旅遊業議會主席徐王美倫指，「旅淘」面向旅遊及相關行業，實行平台會員制，香港、大灣區、一帶一路與有旅遊相關的商戶皆可在此進行登記尋找機遇，與不同商戶進行業務配對。推出兩個月來共有200個旅遊機構實現對接，50%用戶成功登記vip。

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香港特區政府文化體育及旅遊局署理局長劉震表示，香港入境數字持續上升，過去週末每日入境96000人，恢復到疫情前的60%。他強調，香港在疫情前每年接待外國遊客1千萬人次，證實香港將遊客「引進來」的巨大潛力。而在疫情期間政府不單承擔45億承擔額支援業界，並積極協助業界提升硬件設備為旅遊業復甦做好準備。而此次推出的「B2B」網上旅遊資源平台，有著幫助業界掌握商機和發展機遇。並希望業界夥伴可以善用該平台聯繫一帶一路和大灣區沿線地方業內人士，建立聯繫網絡，拓展市場和業務。他補充，上個月公布的財政預算案為香港旅遊業的重新出發提出進取策略，預算案建議向持牌旅行代理商提供100%貸款擔保，支持業界復出，並會很快向立法會財委會尋求撥款。

徐王美倫稱，香港旅遊業議會之後會向旅行社發放4萬7千張機票，其中3萬張機票會發放給訪港旅客，1萬7千張發放給本地及大灣區市民，具體情況將稍後公佈。

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記者：解青羽