【令人心痛】父倒車不慎輾死2歲女 緊抱女兒身軀自責痛哭

新加坡發生家庭悲劇，一名開貨車的年輕父親，疑因倒車時不慎撞上嬰兒車內的兩歲女兒，導致女兒送院後不治；肇禍父親隨後以粗心駕駛導致他人死亡罪被捕。案件正在進一步調查中。

影片推介：

綜合外媒報道，事發於前日下午2時45分許，從影片可見，在兀蘭露天停車場，只見一輛嬰兒車停在貨車旁邊，有民眾為傷者撐傘，有人幫忙報警。當地警方接報後趕到現場，並在露天停車場拉起封鎖線展開調查。

據悉，3名傷者和男貨車司機是一家人，4人疑是在準備離開停車場時發生車禍。女童當時在嬰兒車上，有目擊者稱，一 名女子當時推著嬰兒車，貨車不知何故在倒車時撞上嬰兒車，並碾過女童。

猛烈的撞擊力發出巨響，附近民眾聞訊立即上前幫忙。貨車司機下車查看，發現自己撞傷女兒，他當場崩潰，並抱著女兒身軀自責痛哭，女童的母親也深受打擊而泣不成聲。

警方及後證實該宗意外，表示一名4歲男童和34歲女行人在清醒的情況下送院。另一名2歲女童則在失去意識的情況下送院，她隨後不治；一名33歲的男貨車司機，在粗心駕駛導致他人死亡的罪名下被捕。

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責任編輯︰王明芳