【中年好聲音】支嚳儀任CEO擁強大財力　Venus住複式單位聘兩外傭照顧兒子

▲ 支嚳儀（Venus）《中年好聲音》的「顏值擔當」。

在TVB的《中年好聲音》中，被譽為「顏值擔當」支嚳儀（Venus），曾因獻唱迷幻版《愛情陷阱》而獲得91分成全晚最高成績，可謂實力、顏值兼備！

比賽台下的Venus，是一孩之母，兼且是自助烘焙店的CEO，是事業家庭兩得意的幸福人妻！

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兼顧事業與家庭

現年37歲的Venus，與任職攝影師的丈夫Jimmy在2017年結婚，並育有一名兒子林煒晟（Joji）。Venus不時在社交平台分享與兒子玩樂、一家三口的相片，相當重視家庭。

Venus是自助烘焙店的CEO，該烘焙店在香港、馬來西亞、菲律賓也有分店，她曾指自己在囝囝出生第三天時，一邊在家坐月，一邊與公司同事開會。另外，她也安排兩位外傭照顧兒子的起居飲食，可見她的財力也不可輕視。

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住複式單位

Venus在IG分享生活日常時，就令其家居面貌曝光，當中有：寬敞客廳、一張巨型大理石枱、放置不少名袋的衣帽間，她更有分享聖誕節期間在家巨型聖誕樹合照的相片，十分有氣派！

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外遊嘆世界 法國城堡辦婚禮

Venus與老公在婚前婚後不時去旅行、享受生活，也拍下不少美照，她曾在IG中寫道：「#honeymoontour #老夫老妻 #老夫老妻也可以每年去一次蜜月旅行的」。

另外，Venus與Jimmy在2017年於法國城堡舉行婚禮，倪晨曦有份擔任姊妹團成員，兼且拍下不少火辣辣的閨蜜照。

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