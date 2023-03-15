【公院意外】盤點公院3月至今事故　有醫院半月揭4宗屬全港最多

聯合醫院上月發生手術燈墜下事故，令外界關注公立醫院設備安全問題。事故發生後，醫管局陸續被揭發多間醫院及設施均出現設備及保養安全問題，醫管局需要成立檢討委員會，審視多宗事故發生的原因及作出建議。TOPick整合過去半個月發生的事故，並作出統計。

3月至今發生或被揭發事故列表

3月16日 屯門醫院再現墜天花板事故，院方稱無結構安全問題。

3月15日 兒童醫院供電機房電池冒煙，消防一度到場協助。

3月15日 聯合醫院P座出現漏水，部分受影響範圍要圍封。

3月13日 北區醫院骨科病房護士站一部氣動輸送管裝置傳出異味，料由該裝置內的電路板故障引起。

3月12日 瑪麗醫院內科病房一個供病人呼喚職員的指示燈失靈及傳出異味，經檢查後確認電路板故障，兩名病人被暫時轉移到病房外以便進行維修。

3月12日 博愛醫院一名護士於綜合專科病房派藥期間，懷疑因為藥車上安裝的電腦供電接線損毁觸電受傷，需要留醫情況穩定。

3月11日 大埔那打素醫院內科病房內一支床頭燈的組件鬆脫及移位。事件中沒有病人或職員受傷

3月11日 靈實醫院主座大樓上午有裝修工人工作期間意外鑿穿氧氣喉管，影響病房氧氣喉管的氧氣濃度，四名需要高濃度輸氧的病人轉到其他病房。

3月10日 屯門醫院主座地庫一個辦公室，發現有假天花的外層物料掉落在地上，院方即時圍封該辦公室進行檢查。

3月9日 伊利沙伯醫院 員工更衣室經巡查後發現天花有潛在風險， 受影響範圍要圍封。

(3月9日) 瑪嘉烈醫院表示，醫院上月底曾在藥劑部辦公室內發現鼠隻，管事部已立即派員到現場捕捉，並徹底清潔相關地方。

(3月8日) 屯門醫院發言人放射治療大樓地下低層一個男洗手間，於去年5月中午，有部分假天花掉落，不涉及樓宇結構安全。

3月7日 葵涌醫院L座一個病房診症室有大型石屎墜下，醫管局事後指會檢查全港7個聯網醫院高風險設施。

(3月5日) 青山醫院病房去年11月有石屎從天花剝落，石屎墜下於一張病床上，無人受傷。

3月3日 順利普通科門診診所電錶房下午發現有燒焦氣味傳出，需要暫停服務。

3月1日 屯門醫院一內科及老人科康復病房一段病人扶抱吊機路軌，傍晚有部件外殼掉落，事發時有病人正在使用設備。

備註：括號者為較早前發生的事故，醫管局當日始公布事件。