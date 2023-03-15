【理大暴動】涉理大內外參與暴動 32歲護士男生判監42個月

▲ 30歲男生涉理大內外參與暴動，判監42個月。（資料圖片）

2019年11月警方圍堵理工大學多日，32歲護士學生涉與他人逃離理大，被指在理大內外參與暴動，早前否認2項暴動罪受審，早前於區域法院被裁定2項暴動罪成，今（15日）被判監42個月，另就早前承認的無牌管有無線電通訊器具罪罰款2,500元。法官判刑時指，被告希望替理大內人士急救，屬支援暴動人士，即使被告為正式護理人員或醫生，亦不能逃避刑責。

被告鍾泯浚（現年32歲，學生），曾為實習護士，早前被裁定2項暴動罪成，被告另承認1項無牌管有無線電通訊器具罪。

代表律師求情時指，在暴亂的情況下可以看到醜惡與光輝，被告在事件中做了很錯的事，幫了不應幫助的人。正正是被告一時衝動，以致其醫護事業和婚期變得遙遙無期，亦未知能否以自由身見患癌母親最後一面。

法官判刑時指，被告屢屢以義務急救員自居，相信被告收到大量吹噓，以為沒有受償的急救員有免罪金牌。法官指，有否犯罪並非媒體自吹自擂說了算，他們作為推手，但後果由參與者自負，若非騙局還是甚麼。

法官續指，被告聲稱被黑衣人阻止離開理大，但隨後為了上課而離開，說法自欺欺人。法官指，2019年間有很多年輕人如被告般一腔熱血，但在媒體鼓勵下，自以為是「急救員」就會得到認同及執法機關的放行，這些想法會使他們後悔終生。

法官指，被告希望替理大內的人士急救，屬支援暴動人士，即使被告為正式護理人員或醫生，亦不能逃避刑責，被告並沒有必要照顧暴徒。

法官又指，正正是沒有人呼籲被告理性思考，以致被告激情地向前衝，結果使被告及其家人受苦受害，遂就兩項暴動罪將被告判監42個月，另就無牌管有無線電通訊器具罪罰款2,500元。

案情指，2019年11月17日晚上，警方設防線全面封鎖理大，連同被告等17人於翌日早上8時企圖逃離理大，衝向當時暫停向公眾開放的香港科學館停車場時，被其後到場掃蕩的警員發現及拘捕。

同案另外3名被告郭志帆（現年26歲，無業）、馬嘉惠（現年29歲，登記護士）及嚴家朗（現年30歲，汽車美容技師），早前在開審後承認暴動等罪，被判監16至19個月。

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記者：梁錦麟