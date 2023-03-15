【讀書壓力】小二女生港鐵車廂哭訴好辛苦　鄧藹霖︰媽媽態度令人心寒

▲ 早前有小二女生在港鐵車廂哭訴「好辛苦」。（影片截圖）

前陣子，網上瘋傳一個小孩在港鐵車廂裏歇斯底里的哭訴，聽者無不心酸難過。不過是大概七歲的小孩（估計是女孩），不應該是天真爛漫的嗎？何解會陷入情緒崩潰的漩渦裏？

小孩激動地不停訴說︰「我好辛苦呀！我頂唔住啦！我忍咗好耐啦！」究竟小孩過的是怎樣的生活？早晨六時半起床上學、放學隨即補習、趕去游泳班、拉小提琴、跳芭蕾舞、合唱團練歌……回家仍要馬不停蹄做功課、溫習、練琴……期間要求休息嘛，就例必捱罵，打機是罪、看電視是浪費時間、睡覺是懶惰……

家長可能會反駁︰「香港嘅孩子人人都係咁㗎啦，唔係咁就會落後於人㗎啦！」然而，終於有小孩熬不住而倒下來了，爸媽能察覺到嗎？

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港鐵車廂裏發飆小孩的媽媽，顯然是未能察覺事態的嚴重，她任由孩子發爛，壓根兒沒有嘗試安慰她，又或毋須說甚麼而只是緊緊的抱抱她。這個媽媽態度冷漠得令人心寒，她是慣常一頭栽進手機的世界裏而疏忽孩子的感受嗎？難怪孩子會罵︰「我好辛苦先至考上二年班㗎，唔係好似你咁睇手機㗎！」

這位媽媽對孩子的哭訴全無反應，鐵石心腸，唯獨當小孩哭訴她在學校沒有朋友肯跟她玩時，媽媽卻立即追問：「點解會無人同你玩？」也只關心一個七歲小孩根本未有能力掌握的事情，卻沒有關心小孩的自身感受，她該問︰「喺學校無朋友嘅感覺，一定係好孤單難受㗎嘞，媽媽好明白你嘅感受呀！」

可憐的小孩卻歇斯底里地對着媽媽說︰「你既然咁唔鍾意我，咁我咪走囉！」

媽媽，這是你所想的嗎？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「失職的媽媽」。

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