【小工程師】機械人香港區選拔賽 聖馬可中學奪冠5月赴美參加國際賽

▲ 聖馬可中學勇奪機械人香港區選拔賽冠軍。

「UMC 機械人終極挑戰賽」是學界機械人比賽的盛事，極具挑戰性，任務只會在比賽當天公佈。參賽隊伍須發揮解難能力，爭分奪秒，在3小時內完成組裝和測試機械人以完成任務。聖馬可中學機械人組在眾多參賽隊伍中脫穎而出，勇奪香港區選拔賽冠軍，並於五月遠赴美國參與國際賽。

談到致勝秘訣，聖馬可中學的何思銳同學認為是︰「師生同心，台上一分鐘，台下十年功。」，由於比賽時間只有3小時，所以比賽前須作長時間的準備和訓練，師生幾乎每天見面。長時間相處，讓老師和教練了解隊員在組裝機械人及編程上的強弱，清楚隊員的能力特質，因材施教，讓不同能力的同學均能各得其所。

最新影片推介

學校支援STEM教學

對於編程較弱的隊員，老師會給予同學更多機會處理程式偵錯；至於較缺乏實踐經驗的隊員，則獲安排從觀察中學習機械原理，藉以增強自信，豐富經驗。聖馬可中學機械人組能創下佳績，與學校的發展不可分割，為配合科技大趨勢，學校增撥資源支援STEM教學。去年，學校的STEM Room啟用，添置了不少新器材，讓隊員更能發揮所長，在日常練習中不斷進步。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此外，聖馬可中學機械人組亦得到師兄胡澤田的幫助，為出賽同學傳授知識和經驗。胡澤田是聖馬可的舊生，也是香港科技大學機械人組的核心人物。他不但向師弟妹傳授組裝機械人、編程等方面的知識，也照顧他們的心理，讓同學適當地處理比賽時所面對的壓力，冷靜沉着地應付挑戰。

初中同學胡熙信與謝浚庭今年初次參賽，雖然未能躋身三甲，但仍然榮獲金獎。聖馬可中學向來重視薪火相傳的精神，高中學生在得到老師教導後，也會抽空與師弟妹分享知識，切磋交流，一同成長進步。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T