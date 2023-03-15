【AV女優】KOL素海霖成香港首位日本出道AV女優　絵麗奈處女作與清水健有對手戲

▲ 香港首位日本AV女優絵麗奈（繪麗奈）已出道。

日本AV女優三上悠亞宣布引退，令不少粉絲心碎。不過AV界最新消息是來自香港的首位日本AV女優絵麗奈（繪麗奈）已出道，原名素海霖（Erena）的絵麗奈隨即成為網民焦點，作為土生土長香港人的她於出道作會與日本一線AV男優清水健有對手戲，可謂是備受力捧。

曾拍攝電影《#PTGF出租女友》及上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享的素海霖曾為一名KOL，其一段真空散步的影片點擊率爆燈，早已於網民心中留下印象。

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絵麗奈首部AV處女作

素海霖的藝名為絵麗奈，其讀音正正是英文名Erena。

拍畢首部AV作品的她已試看影片及為作品拍攝劇照，製作組大讚她專業及有潛質，相信粉絲定必十分期待。

素海霖曾於其YouTube Channel「Thisisshl 素小姐」分享一段真空散步的影片，片中的她不穿內衣在尖沙咀散步，她表示有點緊張和害羞。

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偷食男女

素海霖曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享「偷食男女」的真人真事，她曾於發現男友出軌後，便「以牙還牙」用出軌的方式向對方報復，試過在一年內出軌四至六次，又認為出軌是人之常情。

她揚言：「就算一個人有幾靚都好，對住佢三至五年都係會偷食，而且精神上的出軌都係偷食。」

惟素海霖的男友未有察覺她出軌，以致她生氣得向男友自爆，更向對方展示出軌罪證──跟第三者的對話內容，男友得悉後便怒打她發洩。

其後，有次男友誤會素海霖出軌，不小心用刀割傷她並需要入院縫九針。她對此說：「被人打都冇乜嘢，可能我有啲M底，但到呢刻，疤痕係一世就真係會記得。」

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