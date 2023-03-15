  • 22°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AV女優】KOL素海霖成香港首位日本出道AV女優　絵麗奈處女作與清水健有對手戲

娛樂 17:45 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港首位日本AV女優絵麗奈（繪麗奈）已出道。

日本AV女優三上悠亞宣布引退，令不少粉絲心碎。不過AV界最新消息是來自香港的首位日本AV女優絵麗奈（繪麗奈）已出道，原名素海霖（Erena）的絵麗奈隨即成為網民焦點，作為土生土長香港人的她於出道作會與日本一線AV男優清水健有對手戲，可謂是備受力捧。

曾拍攝電影《#PTGF出租女友》及上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享的素海霖曾為一名KOL，其一段真空散步的影片點擊率爆燈，早已於網民心中留下印象。

【戀講嘢】郭奕芯揭初夜經歷　為「第一次」特意選靚仔：諗番都唔會後悔【多圖】

最新影片推介：林景程專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林景程獲爸爸助圓上車夢　King無以為報：要慢慢還

絵麗奈首部AV處女作

素海霖的藝名為絵麗奈，其讀音正正是英文名Erena。

拍畢首部AV作品的她已試看影片及為作品拍攝劇照，製作組大讚她專業及有潛質，相信粉絲定必十分期待。

素海霖曾於其YouTube Channel「Thisisshl 素小姐」分享一段真空散步的影片，片中的她不穿內衣在尖沙咀散步，她表示有點緊張和害羞。

【晚吹戀講嘢】楊埕遭前度亮刀威脅報警　恐怖情人曾「發酒癲」跳車

    點擊圖片放大
    +14
    +13

偷食男女

素海霖曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享「偷食男女」的真人真事，她曾於發現男友出軌後，便「以牙還牙」用出軌的方式向對方報復，試過在一年內出軌四至六次，又認為出軌是人之常情。

她揚言：「就算一個人有幾靚都好，對住佢三至五年都係會偷食，而且精神上的出軌都係偷食。」

惟素海霖的男友未有察覺她出軌，以致她生氣得向男友自爆，更向對方展示出軌罪證──跟第三者的對話內容，男友得悉後便怒打她發洩。

其後，有次男友誤會素海霖出軌，不小心用刀割傷她並需要入院縫九針。她對此說：「被人打都冇乜嘢，可能我有啲M底，但到呢刻，疤痕係一世就真係會記得。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【晚吹戀講嘢】港女曾遇男友一周偷食一次　女生報復式出軌惹血光之災
18:11 2022/12/05
【晚吹戀講嘢】港女曾遇男友一周偷食一次　女生報復式出軌惹血光之災
【晚吹戀講嘢】楊埕遭前度亮刀威脅報警　恐怖情人曾「發酒癲」跳車
12:24 2023/02/01
【晚吹戀講嘢】楊埕遭前度亮刀威脅報警　恐怖情人曾「發酒癲」跳車
【戀講嘢】郭奕芯揭初夜經歷　為「第一次」特意選靚仔：諗番都唔會後悔【多圖】
16:34 2023/02/24
【戀講嘢】郭奕芯揭初夜經歷　為「第一次」特意選靚仔：諗番都唔會後悔【多圖】

你可能感興趣

【晚吹戀講嘢】港女曾遇男友一周偷食一次　女生報復式出軌惹血光之災
18:11 2022/12/05
【晚吹戀講嘢】港女曾遇男友一周偷食一次　女生報復式出軌惹血光之災
【晚吹戀講嘢】楊埕遭前度亮刀威脅報警　恐怖情人曾「發酒癲」跳車
12:24 2023/02/01
【晚吹戀講嘢】楊埕遭前度亮刀威脅報警　恐怖情人曾「發酒癲」跳車
【戀講嘢】郭奕芯揭初夜經歷　為「第一次」特意選靚仔：諗番都唔會後悔【多圖】
16:34 2023/02/24
【戀講嘢】郭奕芯揭初夜經歷　為「第一次」特意選靚仔：諗番都唔會後悔【多圖】
戀講嘢 KOL 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
今日 12:27
【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活
今日 10:50
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活