【癌症殺手】男子肚瀉半年證患腸癌　醫生揭8種人屬高危

▲ 男子肚瀉半年證患腸癌，醫生揭8種人屬高危。

長期腹瀉要小心，隨時是腸癌先兆！台灣便有一名年約75歲的男子，本身是糖尿病病患，因長期腹瀉半年達半年之久，其家人認為情況有異，於是帶他前往求醫。結果發現，男子不但有幽門桿菌感染，還罹患乙狀結腸癌，約7厘米長，整條腸幾乎被腫瘤完全阻塞。

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肝膽腸胃科醫生詹宜學日前在Facebook發布貼文，以「長期腹瀉有可能是大腸癌的警訊」為題，並分享有關病例。他指該名75歲左右的男病患，本身有糖尿病，最近長期腹瀉持續了半年，他的女兒察覺不對勁，便帶父親求醫。

結果透過胃鏡及腸鏡檢查，發現老翁不僅有胃潰瘍合併幽門桿菌感染，還罹患乙狀結腸癌，約7cm長，幾乎造成完全的腸道阻塞。

8種人大腸癌的高危人群：

1. 愛吃紅肉、愛吃加工食品，如：烤香腸、烤煙肉。

2. 體重過重、肥胖。

3. 不愛吃蔬菜、水果。

4. 不愛喝水、不愛運動、容易便秘。

5. 年長者。

6. 有大腸癌的家族史。

7. 吸煙、飲酒。

8. 糖尿病。

詹宜學提醒，大腸癌初期通常是沒有症狀的，若發現長期腹瀉就要小心，檢查結果很有可能已經錯過最佳黃金治療時期，因此也特別提醒有家族史或是曾有息肉切除的族群，要定期進行大腸癌篩檢，飲食也有所節制、多吃蔬果，不暴飲暴食，並堅持每週至少一次一小時的運動量。

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責任編輯：羅嘉欣