【內推入大學】內地中介宣稱200萬穩入港大　港大：絕無可能

▲ 網傳內地中介索取「天價」入讀本港多間大學，圖中非涉事者。（資料圖片）

內地社交媒體「小紅書」最近湧現留學中介宣傳帖文，推出簡稱「保錄」服務，即透過大學教授「內推」或偽造學歷等途徑，聲稱保證內地生獲包括本港多間大學錄取。其中之一的香港大學今日（15日）發聲明指「此事絕無可能」，澄清港大並無教授推薦非本地學生入學的所謂「內推」機制，港大保留權利追究有關人士的法律責任。

今日（15日）有傳媒報道引述小紅書近期出現多則海外留學中介帖文，宣稱學生支付天價「中介費」，便可獲多間本港大學錄取，入讀各校費用不一，其中入讀港大中介費高達200萬元人民幣，科技大學和中文大學則是160萬元人民幣，理工大學和城市大學則是120萬元人民幣等。報道又引述有中介聲稱是通過大學教授「內推」（即發出「內部推薦信」），甚或偽造外國公開試成績等途徑，以保證內地生獲錄取。

多間大學先後否認相關帖文所指的入學「捷徑」。港大今日發出聲明指，近日留意到有社交媒體貼文指，可以「代客申請港大學位」，並指可以低分直接取錄、無標準成績、無雅思、托福、本科背景等要求，港大稱「此事絕無可能」。

港大續指，在內地並沒有委託任何中介機構代為招生或取錄學生，也沒有教授推薦非本地學生入學的所謂「內推」機制；有意報讀港大的非本地人士，必須向大學直接遞交申請，大學只會考慮符合資格的申請人，擇優而錄；學生如被發現偽造學歷，一經證實，港大將根據規程，開除其學籍。

科大回覆查詢時表示，有既定收生程序，所有申請入讀課程的人士「均應直接向大學提交入學申請，並須符合大學及其申請課程的入學要求」。科大強調重視學生及教職員的學術誠信和操守，任何違反大學規例的個案，校方會視乎情況按既定程序處理；如經調查後確認有人因偽造文件或虛假學歷而獲取錄，大學將取消其入學資格或開除其學籍。

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責任編輯：馮琪雅