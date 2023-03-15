【內推入大學？】內地中介宣稱200萬穩入港大　港大：絕無可能

▲ 網傳內地中介索取「天價」入讀本港多間大學，圖中非涉事者。（資料圖片）

內地社交媒體「小紅書」最近湧現多則海外留學中介宣傳帖文，聲稱提供「保錄」服務，即透過大學教授「內推」或偽造學歷等方式，保證內地生在支付天價中介費後，可獲本港大學錄取。相關報道今日（15日）刊登後，多間大學相繼回應事件，否認設有相關入學「捷徑」，其中香港大學、中文大學及浸會大學均表明不設「內推」機制，港大更形容帖文所述事件「絕無可能」，並保留權利追究法律責任。

據報道引述小紅書近期出現多則留學中介帖文，宣稱學生支付中介費後，便可獲多間本港大學錄取，有中介標價入讀港大的中介費高達200萬元人民幣，科技大學和中文大學均是160萬元人民幣，理工大學和城市大學則是120萬元人民幣等，浸會大學收費亦要100萬元。報道又引述中介解釋，可通過大學教授「內推」（即發出「內部推薦信」），甚或偽造外國公開試成績等途徑，以保證內地生獲錄取。

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港大發出嚴正聲明指，近日留意到有社交媒體帖文指，可以「代客申請港大學位」，並指可以低分直接取錄、無標準成績、無雅思、托福、本科背景等要求，港大稱「此事絕無可能」，並保留權利追究有關人士法律責任，在內地並沒有委託任何中介機構代為招生或取錄學生，也沒有教授推薦非本地學生入學的所謂「內推」機制。

中大回覆查詢時，亦表明並無提供所謂「內推」收生制度，讓本港及內地教授推薦非本地學生入讀大學，並解釋所有報讀中大的內地生，均須透過其所屬省份教育考試院直接提交高考成績，或在獲取錄後提交相關學歷證明文件正本核實。科大表示，大學有既定收生程序，所有申請人，均應直接向大學提交入學申請，並須符合大學及其申請課程的入學要求。

理大亦說，一直按照嚴謹機制核實入學申請人資歷及相關呈報資料，校方並無授權中介推行非本地生入學推薦計劃。城大嚴正聲明與相關中介機構絕無關係。浸大則指，任何入學申請附帶的推薦文件，只會作為收生參考之用，大學會從不同途徑確定申請人學歷真偽。多間大學亦表明，倘發現有學生偽造學歷，會遭革除學籍或入學資格。

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責任編輯：馮琪雅