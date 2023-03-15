【搶人才】迪士尼為旗下3家酒店增聘400人　暑假再聘300名大專實習生

▲ 酒店營運高級經理陸志江（左一）、前綫招聘經理林偉娟（右一）（林翔宇攝）

香港迪士尼探索家度假酒店於昨日（14日）和今日（15日）舉行招聘會，提供400個職位空缺，主要服務迪士尼樂園期下3間酒店，全職初級職位起薪點連交通津貼約每月$15,000至$2,0000，較多人應徵的職位如廚師及房務員等，月薪連交通津貼的起薪點為$18,800 至$19,600 或以上，整體升幅10%至15%，部分工種增幅達20%；而兼職時薪$73至$100，以酒店餐廳服務員為例，時薪達$96。

迪士尼樂園曾於2月舉行大型招聘會，完成招聘600人的目標，而今次舉辦是基於入境旅遊復常，入住酒店的旅客數量上升，故此迪士尼樂園為旗下3家酒店招聘人手。是次招聘會提供逾400個全職及兼職空缺職位，包括酒店前台服務員、房務員、廚師及餐飲服務員等，並設有即場面試，面試成功者可即日完成簽約，活動中有酒店員工親自講解，讓求職者了解更多實際工作環境。

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香港迪士尼樂園度假區酒店營運高級經理陸志江表示，旅遊業已開始復甦，即使現時酒店的營運情況及人手能滿足目前需求，但迪士尼樂園正不斷擴展，因此招聘會是為了樂園的長遠發展和旅遊業界做足人手儲備。他又指，是次招聘會歡迎各年齡、資歷和文化背景人士加入，經驗不拘，亦會透過大專院校及社福機構宣傳香港迪士尼樂園的工作機會和環境，吸納有興趣的人士加入迪士尼大家庭。

是次招聘主要為酒店的前線工作職位，包括前台服務員、房務員、廚師及餐飲部服務員等，全職五天工作，初級職位月薪連交通津貼起薪點約$15,000至$2,0000，較多人應徵的職位如廚師及技術員等，月薪連交通津貼起薪點為$18,800 至$19,600 或以上；兼職時薪則73元至100元，，以酒店餐廳服務員為例，時薪達$96。

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成功應徵酒店前台服務員的21歲盧小姐表示，過往曾從事餐飲業及髮型屋，對與客人溝通上會比較得心應手，加上她喜歡迪士尼樂園的氣氛，每個月都會到訪一次，「迪士尼去極都唔厭」，又指曾經住過迪士尼樂園酒店，認為工作氣氛良好，感覺像一個大家庭。她指，入職後還需到迪士尼大學接受工作培訓，預計2星期後正式投入工作。

在探索家度假酒店擔任前台組長的Kin於2013年以實習生身份加入，至今已入職約10年，他認為迪士尼不同部門之間的工作環境和諧，與賓客也可以建立良好關係,而他在職期間曾獲3次晉升，又指迪士尼會提供不同工作機會，讓他嘗試前台以外的工作，當中愉快的工作環境令員工都希望繼續留在這裏工作。

香港迪士尼樂園度假區前線招聘經理林偉娟表示，疫情後前線職位員工的月薪已增加10%至15%，部分工種甚至增加了20%。市場上較大需求的職位如餐廳款待員及技術員等，會設有3000元至6000元迎新獎金，視乎工種而定。若在職的演藝人員成功推薦親友入職，同樣可獲得3000元至6000元的獎金。所有全職演藝人員亦可獲全年度免費Disney+服務，及3星期的親子假和育兒假。

全職員工福利

全職初級職位起薪點連津貼：每月1.5萬元至2萬元

部分全職職位入職津貼：3,000元至6,000元

年終獎金

14星期全薪產假

3星期全薪育兒假

3星期全薪親子假

内部轉職機會

林偉娟續指，迪士尼樂園的良好晉升階梯，9成組長及經理級員工透過晉升或內部招聘而獲得發展機會。除此以外，她表示員工可橫向發展，樂園和酒店設有不同工作，演藝人員可跨部門或工種發展。林偉娟以自己為例，她於2005年加入擔任賓客服務經理，後來晉升至樂園營運經理，去年更跨部門加入人力資源部，表示在職的演藝人員可獲得多方面發展。

林補充，下星期三及四（22日及23日）同樣會於樂園招聘中心舉辦招聘會，下個月起亦陸續會舉辦不同招聘會增加人手，她指園方為了招攬人才，將向各大專院校招聘300名酒店及樂園營運暑期實習生，吸引人才投身旅遊業界。

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記者：李芷玲