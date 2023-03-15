【餐飲優惠】快閃自助午餐買一送一　米芝蓮餐廳晚餐67折

▲ 中環國金軒推出7折享味盛宴。

初春季節，天氣回暖，最好是約埋三五知己食餐勁。適逢美麗華集團網上商店Mira eShop3週年誌慶，由3月17日開始推出「3週年驚喜優惠」，以低至5折的優惠，於The Mira Hong Kong 酒店、Mira Dining多間中西食府進行限定優惠，先睇睇有乜着數再部署都未遲。

由3月17 日起，Mira eShop網上商店將舉行一連14天的限時優惠，當中一系列The Mira Hong Kong酒店推出佳餚美饌，低至5 折，包括Yamm雙人自助午餐買一送一，限量發售，二人同行價466元，即每位只需233元，可選4款嶄新主題，每日名額有限，於首5天每日早上10點發放，售完即止。

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搶不到限定優惠的，亦可選擇有67折優惠的成人自助午餐，而自助下午茶及晚餐亦低至65折。米芝蓮推薦的法日食府WHISK，推出6道菜的精巧極緻晚宴，可以67折（每位715元）可享用。

其中有著名的日式烤法國生蠔及嫩滑春雞，週日8道菜早午饗宴及5道菜品味午宴72折，早午饗宴每位只需678元，而午宴每位只需394元。若喜歡中菜的朋友，亦可選揀國金軒The Mira的8道菜晚宴，每位只需748元，可享受蔥爆龍蝦及脆皮海參等佳餚。

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另外，Yamm自助午餐及WHISK5道菜午宴在折扣後更可享買 10 送 1 優惠，COCO亦推出7折的二人下午茶套餐，以上餐飲禮券均於指定日子適用。

除一系列佳餚美饌，MiraSpa亦推出一日通行證買一送一及健身會籍半價優惠，更有7折按摩療程等，讓客人在繁忙的都巿生活中鬆一鬆。詳情請按此

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