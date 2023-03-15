【本地旅遊】發展局辦連串復活節活動　可帶同寵物參加

▲ 發展局呈獻維港首個復活節帽子巡遊及舉辦復活節帽子工作坊，可帶同繫上牽繩的寵物一同參加。（海濱事務委員會提供）

為迎接復活節，發展局和海濱事務委員會將於未來兩週末在六大海濱共享空間，呈獻維港首個復活節帽子巡遊及舉辦復活節帽子工作坊，邀請市民發揮創意，設計繽紛的帽子，更可帶同繫上牽繩的寵物一同參加。巡遊將以炮台山「東岸公園主題區」為起點，沿銅鑼灣「活力避風塘主題區」和灣仔「水上運動及康樂主題區」，步行至灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」，於港島北連綿的 維港海岸線一同漫步。 《維港復活節帽子巡遊 2023》於4月2日舉行，特別邀請了啦啦隊、 舞蹈團和學生等單位，為市民作嘉年華式表演。而灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」 將舉辦首屆「維港開心碌碌復活蛋大挑戰」，讓一家大小共享開心時光。活動前一星期（3 月 25 日），在堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」及荃灣海濱長廊更會舉行《維港復活節帽子工作坊》，讓市民設計獨一無二的復活節帽子，歡度佳節，之後亦可帶同帽子參加復活節帽子巡遊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

六大海濱共享空間連續兩周末分別送上《維港復活節帽子工作坊》及《海濱復活節帽子巡遊2023》，節目豐富。堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」及荃灣海濱長廊，將於3月25日舉辦 《維港復活節帽子工作坊》，市民除了可以用大會免費提供的 DIY 物料包設計製作帽子，更可自攜環保物料發揮創意，完成工作坊後，可於《維港復活節帽子巡遊 2023》 活動當日領取證書，更可換取小禮物。 《維港復活節帽子巡遊2023》及「維港開心碌碌復活蛋大挑戰」方面，市民可於 4月2日戴上五色絢爛的帽子悉心打扮，在炮台山「東岸公園主題區」起步，沿銅鑼灣「活力避風塘主題區」和灣仔「水上運動及康樂主題區」， 步行至灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」，體驗維港首個復活節帽子巡遊。活動邀請了不同單位參加，表演單位包括啦啦隊、舞蹈團和幼稚園學生，而單輪車隊、高蹺人、小丑和復活兔公仔等會在海濱共享空間營造歡樂熱鬧的嘉年華氣氛，香港導盲犬協會亦會到場支持。

最新影片推介

「Pop Up二份一遊樂場之復活節特別版」 此外，維港另一岸的紅磡都市公園第一期工程經已展開。為了讓市民可以一試將來公園內的遊戲體驗，旁邊的前紅磡碼頭巴士總站空地將於 4月7日至10日舉行 「Pop Up二份一遊樂場之復活節特別版」。專業夥伴智樂兒童遊樂協會（智樂）是次會加入復活節特色及元素，先行創造半個遊樂場，其餘一半就交由小朋友接手， 善用不同物資和工具，玩出屬於小朋友的二份一遊樂場。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛