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【核酸檢測】政府下周三起只保留5個社區檢測中心　其餘16個檢測點停止運作

社會 17:15 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

政府今日（15日）公布，隨着世界各地陸續撤銷出行前的核酸檢測要求，核酸檢測服務整體需求近日已大幅下降，由下星期三（22日）起，政府只會保留5個社區檢測中心及檢測站，繼續為巿民提供自費核酸檢測服務，而其餘16個檢測點將會停止運作。
 
以下五個使用量較高的社區檢測中心及檢測站（詳情見附件），繼續為需要取得檢測結果的市民（如作為工作或出行外遊所需證明）提供自費核酸檢測服務。

1.    中環愛丁堡廣場
2.    位於銅鑼灣的禮頓山社區會堂
3.    梁顯利油麻地社區中心
4.    位於沙田的瀝源社區會堂
5.    元朗市東社區會堂

5個社區檢測中心及檢測站的開放時間維持為每日早上10時至晚上8時，期間於下午1時30分至下午2時或2時30分關閉，以進行深層清潔及消毒。

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責任編輯：陳展棋

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