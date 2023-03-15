【核酸檢測】政府下周三起只保留5個社區檢測中心　其餘16個檢測點停止運作

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政府今日（15日）公布，隨着世界各地陸續撤銷出行前的核酸檢測要求，核酸檢測服務整體需求近日已大幅下降，由下星期三（22日）起，政府只會保留5個社區檢測中心及檢測站，繼續為巿民提供自費核酸檢測服務，而其餘16個檢測點將會停止運作。



以下五個使用量較高的社區檢測中心及檢測站（詳情見附件），繼續為需要取得檢測結果的市民（如作為工作或出行外遊所需證明）提供自費核酸檢測服務。

1. 中環愛丁堡廣場

2. 位於銅鑼灣的禮頓山社區會堂

3. 梁顯利油麻地社區中心

4. 位於沙田的瀝源社區會堂

5. 元朗市東社區會堂

5個社區檢測中心及檢測站的開放時間維持為每日早上10時至晚上8時，期間於下午1時30分至下午2時或2時30分關閉，以進行深層清潔及消毒。

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責任編輯：陳展棋