【對抗濕疹】小兒濕疹反覆發作爛皮膚　4款湯水茶飲助清熱祛濕健脾

▲ 小兒濕疹成因多，中醫推介可因應體質食用相關的食療。

濕疹是一種十分常見的皮膚病，發生在兒童身上的濕疹，又稱為「小兒濕瘡」。小兒濕疹病因複雜，多因「風、濕、熱邪」客於肌膚，特徵是經久不愈，反覆發作。就臨牀所見，濕疹寶寶大多是因先天脾胃較為虛弱，致濕氣困脾，肌膚失養，或加上飲食不節制，過度吃甜食、煎炸肥膩食物等等，令濕熱內盛，發於肌膚，形成濕瘡。

濕疹的發作，並無年齡性別之分，任何年齡、不分男女。濕疹如發生於嬰幼兒身上的，俗稱為奶癬，如果不及時處理或控制，長大後可以演變為成人濕疹。

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小兒濕疹治療方法及護理

在中醫的角度，要治療小兒濕疹，最重要的依據皮疹的變化，分辨「風、濕、熱」三邪之間的孰輕孰重︰

1. 如皮疹泛發，丘疹、鱗屑較多，伴劇癢，可從治風治肺為先，這類型患兒一定要服用內服中藥；

2. 若滲出浸淫，皮膚糜爛較重，並有「愈腐愈癢」的傾向，則以治濕治脾為主。這類型要多注意小兒飲食，忌甜和零食，平時宜配合健脾祛濕的湯水食療；

3. 若丘疹、紅斑遍及全身，抓破有少許滲血，就以治熱治心為重。這類型的患者多入夜癢甚，性情因病容易變得急躁，可適當飲一些涼茶，避免身體過熱，父母亦應安撫其情緒。

小兒濕疹食療建議

以下建議幾款小兒濕疹食療，具清熱祛濕健脾等等的功效，不過每人的體質不一，謹記在服用前先詢問中醫師。

1. 綠豆薏仁湯

材料︰綠豆1両、生熟薏米1両、陳皮1片、水1公升

做法︰綠豆洗淨及浸1小時，之後所有材料連水下鍋，大火煲滾後，轉小火煲1小時

服法︰每星期服1-2次

功效︰清熱解毒、健脾祛濕；適用於濕疹急性期發作

2. 粉葛赤小豆祛濕湯

材料︰粉葛半個、赤小豆1両、白扁豆1両、紅蘿蔔1條、西施骨半斤、陳皮1片、水1公升

做法︰西施骨汆水，備用。粉葛、紅蘿蔔洗淨及切件，之後所有材料連水下鍋，大火煲滾後，轉小火煲1小時

服法︰每星期服1-2次

功效︰清熱利濕健脾；適用於急性及慢性濕疹

3. 玉米鬚茶

材料︰新鮮玉米鬚2両，水300毫升

做法︰將玉米鬚去除雜質，洗凈後放入鍋中，加入水，煮沸後即可

服法︰每日一次，煮沸後放涼飲用，可重複2-3次水煎

功效︰清心瀉火，適用於心火熾盛、煩躁及夜眠不安的小兒濕疹患者

4. 桑菊飲

材料︰桑葉10克、菊花10克、夏枯草10克、羅漢果1個、水1公升

做法︰羅漢果撕成小塊，將其他所有材料洗凈後一併放入鍋中，加入水，煲40分鐘即可

服法︰每星期服1-2次

功效︰疏風散熱清肺，適用夏秋季節，風熱偏盛的急性濕疹患者

小兒濕疹護理3重點

1. 洗澡時要注意水溫，忌用過熱的水，以免高溫刺激皮膚，及防止熱水帶走皮膚上的保護性油脂。

2. 忌食煎炸、牛羊肉、海鮮等發物，零食、糖果、雪糕等亦應少吃。

3. 保持舒適的卧室溫度，家長應留意小兒的衣衫及被單，太厚重的衣被會令小兒出汗，而汗水對皮膚會形成刺激，會加重濕疹搔癢。

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撰文︰康河中醫診所顧問中醫師、註冊中醫劉潔瑩