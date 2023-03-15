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【縱火判囚】涉銅鑼灣縱火盜竊等4罪　退休警兒子被判囚6年

社會 17:23 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

退休警兒子於銅鑼灣被搜出汽油彈後被捕，被判監6年。（資料圖片）

2020年7月1日有人上街遊行抗議《港區國安法》實施，1名退休警兒子於銅鑼灣被搜出汽油彈後被捕，早前於區域法院經審訊後被裁定縱火等共4罪罪成，今（15日）被判監6年。法官判刑時指，本案發生於1個人煙稠密的商住區，被告及其同黨明顯是因持不同政見而報復美心。

被告黃梓峻(現年20歲)，報稱學生，早前被裁定2項縱火罪、1項管有物品意圖破壞財產及1項盜竊罪成。

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法官謝沈智慧判刑時指，被告及其同黨明顯是因持不同政見，而對美心報復，案情明顯比案例嚴重，又指本案涉及在本港其中一個人煙稠密的縱火，在場人士眾多。

法官又指，法庭考慮公眾利益下而需作出阻嚇性刑罰時，被告年輕及其個人背景均顯得是極其有限的求情因素。法官指，本案被告犯案時已超過17歲，本案亦涉及伙同他人犯案，早有預謀，且發生於人煙稠密的商住區，涉及使用易燃劑，以及針對他人報復的加刑因素，判刑需起阻嚇及懲處等作用，判處勞教中心及教導所不能反映本案罪責。

法官指，被告事後未有悔意，並於背景報告中謊話連篇。法官指，沒有證據顯示被告的過度活躍症及抑鬱症與犯案有關，但考慮被告年輕等因素，就兩項縱火罪分別判監4年半及5年，另就盜竊罪判監2星期，3罪同期執行。

法官另考慮到被告伙同他人兩度縱火及藏有3枝汽油彈，就管有物品意圖破壞財產判監4年3個月，當中的1年刑期與上述3罪分期執行，被告須服刑共6年。

案情指，有人於2020年7月1日號召他人到港島區抗議《港區國安法》實施。根據店舖閉路電視拍攝到，被告於晚上6時到波斯富街會合一群黑衣人，隨後有人縱火。

有錄像片段顯示，被告和其他黑衣人再於晚上7時許，向波斯富街美心西餅店投擲汽油彈，其後被告在銅鑼灣時代廣場被截停，被搜出1個汽油彈、背面寫有標語的外套及印有警察字眼的膠套等。  

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記者：梁錦麟

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