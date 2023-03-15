【議員評分】民調：田北辰評分膺地區直選議員之首　民建聯續居政團支持度榜首

▲ 香港研究協會民調今日發布一項調查，發現田北辰評分膺地區直選議員之首。（資料圖片）

香港研究協會今日發布一項調查，調查市民對今屆立法會議員的表現評分，以及的13個香港主要政團之支持度，發現田北辰評分膺地區直選議員之首，民建聯以一成九續居政團支持度榜首。

香港研究協會於2023年2月27日至3月9日成功訪問了1014名十八歲或以上市民，請受訪者對第七屆立法會議員的表現進行評分（1分為最低分，5分為最高分），以及了解在立法會內擁有議席的13個香港主要政團之支持度。

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調查發現，最高分的直選議員，依次是新界西北田北辰2.67分、九龍中楊永杰2.32分、港島西陳學鋒和九龍西鄭泳舜均是2.30分；最低分的的直選議員是九龍東鄧家彪，只有1.63分。

至於13個在立法會內擁有議席的政團支持度，民建聯上升了3%，以一成九續居榜首；工聯會下降了5%，仍以百分之九居次；其餘政團支持度皆不足半成；有五成三受訪者表示「沒有支持的政團」，下跌了1%。

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責任編輯：區綽彥