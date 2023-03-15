  • 22°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 18:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【簡約公屋】新青年論壇調查︰逾半市民支持簡屋　近半對啟德CBD2定位缺信心

政治 17:33 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

工聯會立法會議員鄧家彪（中）認為，港府應堅持簡約公屋項目的政策方針。（關景騰攝）

簡約公屋項目周五提交立法會財委會審批，新青年論壇聯同鄧家彪議員辦事處，就簡約公屋等問題進行民調，結果顯示，逾半受訪市民支持簡約公屋，另外，近半受訪者對啟德CBD2定位缺乏信心。

是次調查在今年2月10月至20日進行，以音頻電話隨機抽樣形式，成功訪問519名18歲或以上港人。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

結果顯示，有51.7%的受訪者表示支持簡約公屋，不支持的佔39.5%。受訪者對啟德選址的取態，與整體簡約公屋相當，傾向支持的有51.1%，38.9%受訪者傾向不支持。不過，近半（48.9%）受訪者表示，對啟德CBD2的定位缺乏信心，傾向有信心者則有42.3%。

工聯會立法會議員鄧家彪認為，港府應堅持簡約公屋項目的政策方針，針對個別具有爭議項目，多作主動解說，相信可釋除市民疑慮。他又相信，簡約公屋無礙啟德CBD2定位，鄧家彪希望外界，勿以傳統「徙置區」的負面觀念看待簡約公屋，認為只要發揮好規模效應，合理的規劃佈局，現代化的管理，對啟德發展區的整體佈局沒有負面影響，也不會影響區內寫字樓、酒店等工商業用地的供應。

另外，調查又關注青年對青年宿舍的看法，近8成18至29歲的受訪青年，支持改建社區隔離設施作青年宿舍，另有近7成受訪青年支持政府將酒店改為青年宿舍，逾6成支持青年宿舍附帶社區或志願服務時數。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰

相關文章

【簡約公屋】3月17日闖財委會　李慧琼再去信就啟德選址提五大關注
17:38 2023/03/01
【簡約公屋】3月17日闖財委會　李慧琼再去信就啟德選址提五大關注
【簡約公屋】要求房屋局答12問題　江玉歡︰稍後決定是否出席財委會
16:51 2023/03/03
【簡約公屋】要求房屋局答12問題　江玉歡︰稍後決定是否出席財委會
【啟德發展】地下購物街7成項目已推展　3成涉簡約公屋及住宅推展無期
20:55 2023/03/09
【啟德發展】地下購物街7成項目已推展　3成涉簡約公屋及住宅推展無期

你可能感興趣

【簡約公屋】3月17日闖財委會　李慧琼再去信就啟德選址提五大關注
17:38 2023/03/01
【簡約公屋】3月17日闖財委會　李慧琼再去信就啟德選址提五大關注
【簡約公屋】要求房屋局答12問題　江玉歡︰稍後決定是否出席財委會
16:51 2023/03/03
【簡約公屋】要求房屋局答12問題　江玉歡︰稍後決定是否出席財委會
【啟德發展】地下購物街7成項目已推展　3成涉簡約公屋及住宅推展無期
20:55 2023/03/09
【啟德發展】地下購物街7成項目已推展　3成涉簡約公屋及住宅推展無期
政治 啟德 工聯會 鄧家彪 青年宿舍 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
今日 12:27
【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活
今日 10:50
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活