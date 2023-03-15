【簡約公屋】新青年論壇調查︰逾半市民支持簡屋　近半對啟德CBD2定位缺信心

▲ 工聯會立法會議員鄧家彪（中）認為，港府應堅持簡約公屋項目的政策方針。（關景騰攝）

簡約公屋項目周五提交立法會財委會審批，新青年論壇聯同鄧家彪議員辦事處，就簡約公屋等問題進行民調，結果顯示，逾半受訪市民支持簡約公屋，另外，近半受訪者對啟德CBD2定位缺乏信心。

是次調查在今年2月10月至20日進行，以音頻電話隨機抽樣形式，成功訪問519名18歲或以上港人。

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結果顯示，有51.7%的受訪者表示支持簡約公屋，不支持的佔39.5%。受訪者對啟德選址的取態，與整體簡約公屋相當，傾向支持的有51.1%，38.9%受訪者傾向不支持。不過，近半（48.9%）受訪者表示，對啟德CBD2的定位缺乏信心，傾向有信心者則有42.3%。

工聯會立法會議員鄧家彪認為，港府應堅持簡約公屋項目的政策方針，針對個別具有爭議項目，多作主動解說，相信可釋除市民疑慮。他又相信，簡約公屋無礙啟德CBD2定位，鄧家彪希望外界，勿以傳統「徙置區」的負面觀念看待簡約公屋，認為只要發揮好規模效應，合理的規劃佈局，現代化的管理，對啟德發展區的整體佈局沒有負面影響，也不會影響區內寫字樓、酒店等工商業用地的供應。

另外，調查又關注青年對青年宿舍的看法，近8成18至29歲的受訪青年，支持改建社區隔離設施作青年宿舍，另有近7成受訪青年支持政府將酒店改為青年宿舍，逾6成支持青年宿舍附帶社區或志願服務時數。

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記者：關景騰