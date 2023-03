【香港藝術周】重點盛事第八屆 Art Central回歸　必看藝廊展區8大精彩重點【內附購票連結】

▲ 第八屆 Art Central 將於3 月 22 至 25 日回歸香港會議展覽中心。

作為香港藝術周的重點盛事、第八屆 Art Central 將於3 月 22 至 25 日回歸香港會議展覽中心,雲集亞洲先鋒畫廊的新晉菁英,以及國際知名藝術大師的精心傑作,是次展覽由首席合作伙伴大華銀行鼎力支持。隨著香港放寬旅遊限制,本次展覽將會凝聚本地和海外的觀眾,一同參與一場匯聚多元文化的藝術盛宴。今年展會將會有 70 間具影響力的藝廊及超過 300 位藝術家參加。

來自香港、釜山、約翰内斯堡、紐約、馬德里、東京,以及其他地區的參展藝廊及藝術家精彩重點包括:展藝廊:MARC STRAUS (紐約)、Square Street Gallery (香港)、021gallery (首爾)、李安姿當代空間 (香港)、Guns & Rain (翰内斯堡)、Art of the World (休斯頓)、 K Gallery (成都) 及VETA by Fer Frances (馬德里)等先鋒藝廊。藝術家: 石家豪(香港)、 Dedy Sufriadi及Tufik Ermas (印尼)、Katsumi Nakai(日本)、 Critina Lama (西班牙)、József Csató (匈牙利)、 權純益 (韓國)及松山智和(日本)等前衛藝術家。

Art Central 2023 藝廊展區精彩重點包括:

1.駐紐約的先鋒藝廊 MARC STRAUS 著重培養及發掘新晉藝術人才及重新發掘正值職業生涯中期的藝術家,今次展覽會將展出 Anne Samat 的馬來西亞伊班族傳統織物 Pua Kumbu 編織藝術品、Antonio Santin 的超現實主義裝飾地毯畫、以及 Ulf Puder 的半抽象建築繪畫。

2.香港藝廊 Square Street Gallery 將為參觀者帶來當代藝術家的先鋒項目,側重展示本地藝術家的作品,包括後現代肖像畫家 Nobody Here,以及擅長用現成物件創作的周睿宏。藝廊其他參展藝術家包括 Emily Kueis、田島大介、湯米及黃慧瑩。

3.來自南韓大邱,甚具影響力的藝廊 021gallery 將匯聚南韓當代藝術界領先的創意思想先驅。藝廊將展示多件作品,並重點展示 Rahm Parc 的實驗性抽象繪畫,以及朴善基的懸浮木炭雕塑等畫作。

4.香港主流藝術畫廊李安姿當代空間將呈獻一系列香港及中國内地的精選作品,包括陳育強的表現主義書畫作品、呂山川風格豪放的行動繪畫,以及藝術家陳景朗、陳惠立、張子軒、江玉儀、鄺萬春、吴松、蔡贇驊、黃詩慧、吳笛笛、及阮家儀的作品。

5.位於約翰内斯堡的 Guns & Rain 將帶來來自非洲之聲,對非洲集體及個體歷史進行顛覆認知的探索。藝廊為展覽會觀展者呈獻自學成才的混合媒體藝術家 Tuli Mekondjo 的個人展覽,以及由 Bev Butkow 特別創作的沉浸式裝置藝術。

6.位於休斯頓的 Art of the World 代理眾多拉丁美洲藝術大師,藝廊本次參展將呈獻 Julio Larraz 如夢似幻的印象派繪畫和 Wilfredo Lam 的古巴非洲現代主義美學作品。

7.來自成都的 K Gallery 將為展覽會帶來周春芽、方力鈞和尹朝陽三位中國當代先鋒派的群展。

8.來自馬德里的前衛藝廊 VETA by Fer Francés 將展出 Matías Sánchez、Abraham Lacalle 及

Manuel Ocampo 的畫作。

按此網上預售門票

展會日期及開放時間

3 月 22 日(星期三)2pm至8pm

3 月 23 及24日(星期四、五)12nn至8pm

3 月 25 日(星期六)11am至6pm

編輯:葉翠華