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MakerVille公佈全新電影製作項目　MIRROR首度全員齊拍電影《12怪盜》

娛樂 17:49 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

MakerVille今天（3月15日）於「香港國際影視展」舉辦發佈會，向傳媒率先公佈MakerVille全新電影項目計劃以及其他影視合作項目。 
 
當中，MakerVille與銀河映像合作的首部電影作品《命案》入選第73 屆柏林電影節特別展映單元（Berlinale Special），早前更於柏林影展舉行首映，獲得一致好評，影片將於4月20日上畫。

《命案》團隊（左起）：監製朱淑儀、監製及編劇游乃海、林家棟、楊樂文、伍詠詩及陳湛文

大會邀得電影《命案》團隊出席記者會，包括監製及編劇游乃海、監製朱淑儀、演員林家棟、楊樂文、伍詠詩及陳湛文。

眾台前幕後現身宣傳，更於會上分享拍攝感受及播出預告精彩內容。 

MIRROR成員

MIRROR合演 《12怪盜》

同日，MakerVille亦公佈最新重點電影項目《12怪盜》，電影將集合MIRROR全員演出，是12子首次一同參演電影。

MIRROR成員楊樂文、江𤒹生、邱士縉、柳應廷、陳卓賢、李駿傑、王智德、陳瑞輝、姜濤及邱傲然現身宣傳，分享對拍攝MIRROR首部電影作品的感受。另外，導演何國敏亦有現身支持。 

最新影片推介：林景程專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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