【身兼多職】李慧琼承認區議會工作較易放下　惟仍須聯繫群眾

▲ 李慧琼承認區議會工作較易放下，惟仍須聯繫群眾。 （資料圖片）

新任全國人大常委李慧琼表示，人大常委會是國家的立法機關，相信自己多年的立法會工作可以借鏡，會盡快適應新角色，努力學習。

至於身兼多職如何取捨？李慧琼承認區議會的工作相對容易放下，但強調要與群眾聯繫，否則向國家反映意見時會不夠貼切。

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李慧琼今日接受電台訪問，談及人大常委工作時指，社會對國家的立法工作，比以往有更大關注，但普遍市民未必掌握國家的決策過程，她希望在情況許可下，每次人大常委會開完會後，可廣泛與市民分享常委會工作。

小題）卸任民建聯主席？ 李慧琼︰要考慮整體建設

有關人大常委的釋法權，李強調一直是審慎運用，過往都是在香港「亂到不能再亂」或香港自身不能解決問題時，才會出手，最終亦立即見效，令香港由亂轉治。

至於會否考慮放下民建聯主席職務，李慧琼指，相關安排並非只是個人意願，要考慮民建聯的整體建設，現階段不適合評論。

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責任編輯：趙居逸