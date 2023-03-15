  • 22°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 20:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【魚肉營養】Omega 3助腦部發育抵抗慢性病　15種含DHA+EPA魚類圖鑑

保健美顏 19:01 2023/03/15

分享：

分享：

熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Omega 3助腦部發育、抵抗慢性病；15種含DHA+EPA魚類圖鑑。

長輩常説吃魚好，原來多吃魚真的可以變聰明！台灣營養師高敏敏分享15種含豐富營養魚類，有助腦部發育、抵抗慢性病。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】拆解OL一個愈食愈肥致命傷　健身教練推薦「生酮美食餐單」飽住瘦

高敏敏在Instagram專頁發文解釋，魚肉的脂肪中含有很棒的Omega-3不飽和脂肪酸，即是「DHA」和「EPA」：

  • DHA：幫助孩童腦部及視力發育、延緩成年人腦部和視力退化
  • EPA：助抗發炎、預防血栓形成、保護心血管、降低慢性病風險

此外，魚類還含有優質蛋白質，能提升免疫細胞健康、強健肌肉；低飽和脂肪保持血管暢通、減少心血管疾病；維他命E更有抗老、抗氧、護血管、滋潤皮膚、柔順秀髮的功效。

15種魚類營養圖鑑

    點擊圖片放大
    +15
    +14

食用份量

魚肉雖好處多多，加上其纖維結構比較短，會比其它肉類更容易咀嚼吞咽、消化吸收。不過，高敏敏引用食藥署建議，提醒大家應「輪流均衡地適量攝取」。

以「1份魚肉 = 約3根手指併攏的大小及厚度」，例如：

  • 1-3歲：2份/每週
  • 4-6歲：3份/每週
  • 孕婦：7-9份/每週

另外，如進食高油脂魚類如吞拿魚、油魚等份量，孕婦及育齡婦女，每週不宜超過1至2份；6歲以下兒童，每月不宜超過1份。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

欄名 : 健康專家專欄

相關文章

【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
09:00 2023/01/02
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
【鯁魚骨】鯁魚骨是急症室常見案例　醫生：吞白飯或清水或令骨頭愈插愈深
12:16 2021/02/08
【鯁魚骨】鯁魚骨是急症室常見案例　醫生：吞白飯或清水或令骨頭愈插愈深
【食用安全】10歲男童食假「鱈魚」連續3日痾油　專家教分油魚、鱈魚及銀鱈魚【有片】
12:04 2020/11/20
【食用安全】10歲男童食假「鱈魚」連續3日痾油　專家教分油魚、鱈魚及銀鱈魚【有片】

你可能感興趣

【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
09:00 2023/01/02
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
【鯁魚骨】鯁魚骨是急症室常見案例　醫生：吞白飯或清水或令骨頭愈插愈深
12:16 2021/02/08
【鯁魚骨】鯁魚骨是急症室常見案例　醫生：吞白飯或清水或令骨頭愈插愈深
【食用安全】10歲男童食假「鱈魚」連續3日痾油　專家教分油魚、鱈魚及銀鱈魚【有片】
12:04 2020/11/20
【食用安全】10歲男童食假「鱈魚」連續3日痾油　專家教分油魚、鱈魚及銀鱈魚【有片】

最新專欄文章

【日本藥妝】日本5大暢銷成藥具成癮性　服用或可呈毒品反應
2023/03/09
【日本藥妝】日本5大暢銷成藥具成癮性　服用或可呈毒品反應
【自閉症】媽媽為照顧自閉兒辭厚職化身慈母　盼中大研發益菌組合改善病症
2023/03/06
【自閉症】媽媽為照顧自閉兒辭厚職化身慈母　盼中大研發益菌組合改善病症
【KO口臭】除口罩後口臭無所遁形　8大有助改善口氣食物
2023/03/03
【KO口臭】除口罩後口臭無所遁形　8大有助改善口氣食物
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩
2023/03/02
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩
【減肥大作戰】内臟脂肪高可致糖尿病高血壓　營養師教用2招減脂收肚腩
2023/02/24
【減肥大作戰】内臟脂肪高可致糖尿病高血壓　營養師教用2招減脂收肚腩
健康養生 養生 健康問題 脂肪 蛋白質 營養師

最高瀏覽

【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
今日 12:27
【恐怖意外】8歲女展館座椅失足跌出護欄墮地亡 玩手機母捨身施救重傷
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
18:35 2023/03/14
【多人運動】破門捉姦見太太與2裸男玩3P　綠帽丈夫崩潰怒摑老婆
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活
今日 10:50
【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框　Michelle坦言不享受少奶奶生活