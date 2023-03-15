【魚肉營養】Omega 3助腦部發育抵抗慢性病　15種含DHA+EPA魚類圖鑑

▲ Omega 3助腦部發育、抵抗慢性病；15種含DHA+EPA魚類圖鑑。

長輩常説吃魚好，原來多吃魚真的可以變聰明！台灣營養師高敏敏分享15種含豐富營養魚類，有助腦部發育、抵抗慢性病。

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高敏敏在Instagram專頁發文解釋，魚肉的脂肪中含有很棒的Omega-3不飽和脂肪酸，即是「DHA」和「EPA」：

DHA：幫助孩童腦部及視力發育、延緩成年人腦部和視力退化

EPA：助抗發炎、預防血栓形成、保護心血管、降低慢性病風險

此外，魚類還含有優質蛋白質，能提升免疫細胞健康、強健肌肉；低飽和脂肪保持血管暢通、減少心血管疾病；維他命E更有抗老、抗氧、護血管、滋潤皮膚、柔順秀髮的功效。

15種魚類營養圖鑑

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食用份量

魚肉雖好處多多，加上其纖維結構比較短，會比其它肉類更容易咀嚼吞咽、消化吸收。不過，高敏敏引用食藥署建議，提醒大家應「輪流均衡地適量攝取」。

以「1份魚肉 = 約3根手指併攏的大小及厚度」，例如：

1-3歲：2份/每週

4-6歲：3份/每週

孕婦：7-9份/每週

另外，如進食高油脂魚類如吞拿魚、油魚等份量，孕婦及育齡婦女，每週不宜超過1至2份；6歲以下兒童，每月不宜超過1份。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣