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李帝勳應來港宣傳韓劇《模範的士2》　自爆鍾情香港：很喜歡香港食物

娛樂 19:19 2023/03/15

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創韓劇《模範的士 2》收視節節上升，在今日（3月15日），李帝勳應Viu邀請現身「香港國際影視展2023」宣傳《模範的士 2》，期間更自爆十分喜歡香港，愛吃多士奶茶，更稱不排除日後在港居住。

宣佈今年推25套Viu Original原創節目

一連4日的「香港國際影視展2023」假座灣仔會議展覽中心舉行，Viu 2023年落實超過100個節目，全年更會有超過25套Viu Original原創作品，當中包括近期熱播的Viu Original原創韓劇《模範的士 2》、《Delivery Man》，以及即將首播的《花書生熱愛史》等。

在活動當中，Viu宣佈今年已確認和兩位紅遍亞洲的韓國男星李帝勳和李昇基合作，到亞洲多地舉行見面會。

首先由「演技天才」李帝勳打頭陣，分別在3月3日、19日和25日破天荒攜手Viu到菲律賓、印尼及新加坡舉辦「李帝勳見面會2023:Vacation」，而他亦將於印尼及新加坡舉辦見面會，與粉絲近距離互動 。

自爆鍾情香港多年

李帝勳暌違多年再度訪港，心情興奮的他自爆鍾情香港多年：「我的粉絲應該知道我很喜歡香港，以前一年會來2、3次；今次到埗後馬上到茶餐廳吃多士、喝奶茶，我很喜歡香港的食物！前兩天落機也看見很多香港粉絲，真的很高興可以見到大家。」

劇中演的士司機金道奇，李帝勳透露曾在香港搭的士，但是今次訪港卻有新發現：「我之前有搭過，但是時隔3年再次來港，發現街上有很多大型的士，希望今天有機會乘搭一下。」

他又坦言希望在香港重演劇中場景：「這幾天去了灣仔，非常喜歡香港的街道，未來有機會在這裡拍攝、甚至生活就好了！」

期待在港拍劇

提到《模範的士 2》遠赴越南拍攝外景，李帝勳在劇中駕駛的士的版圖由韓國擴展至越南，他在台上搞笑表示，希望以金道奇的身份開著紅色的士到香港街道游走。

當被問到如果有機會開拍第3季時，最想拍攝甚麼場景，李帝勳隨即分享腦海中的劇本：「我想多加一個搭電車的場景，然後走到上層尋找壞人！」

李帝勳將在周日（3月19日）舉行「李帝勳見面會2023:Vacation（印尼站）」，對此他表示相當期待，更透露準備獻唱歌曲。

不過，他隨即呼籲影迷做好準備：「我的粉絲應該知道我不擅長唱歌，不過我還是會努力練習新歌，希望可以在見面會上獻唱！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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