【寵物家庭】家有3人2犬5貓　90後女生樂做全職媽媽湊「8仔女」

▲ Melaine跟丈夫組10人大家庭，育有8孩，包括1人仔2犬5貓。

來到年輕媽媽Melaine的家中，熱鬧非常，一屋十口，她笑言跟丈夫育有8孩，包括2歲女兒、兩隻貓和5隻貓。她指教貓狗跟人仔如出一轍，投放多少心機時間教導照顧，自會有幾多成果，故此，當陀著女兒時，Melaine決意放棄事業，選擇從事全職媽媽，陪伴女兒成長，教導她從小愛護動物，跟貓狗家姐哥哥融洽相處。

90後Melaine（Me）家有2犬5貓，當中有隻黑貓仔「Mavis」寧舍熟口熟面，因為牠不時拍劇和廣告，劇集《金宵大廈》「靚寶」一角就是牠，另有跟COLLAR成員齊齊拍廣告。Me會稱Mavis做「阿囝」，牠是家中的大仔。8孩之中，人仔何澄（Devina）排行最細，身為大哥的黑貓，從小照顧妹妹，而大型犬亦會化身保姆照顧Devina。

▲ Melaine樂見女兒跟貓狗哥哥姐姐融洽相處。（湯致遠攝）

家有8孩=1人2犬5貓

Melaine在2019年跟拍拖7年的丈夫結婚，2人一起組織多（毛）孩家庭。家有5歲黑貓Mavis之外，另有4隻貓，牠們是Mavis的老婆仔女，分別是5歲緬因貓Maya，以及同為3歲的貓女Mochi、貓仔M字和貓仔豆腐。另外2隻大型犬是7歲的阿拉斯加雪橇Meke，以及領養回來估計9歲的洛威拿Chiko。

▲ 2歲半的Devina已經是小小貓奴。（湯致遠攝）

有人認為孩子與寵物難共處，小朋友亦易過敏，因而出現棄養貓狗現象，Me坦言事在人為，看寵物主人的決心。她視貓狗是家庭一份子，在結婚前已養了很多貓狗，當時未知自己會否計劃生小朋友，但有訓練好貓狗。

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訓練好貓狗迎接BB

主人有責任訓練好寵物，貓狗亦然，Me表示狗要「能放能收」，聽從指令，基本不會護食護物，沒有這些行為，她才會計劃是否生小朋友。像Meke考了甩繩牌，即使有汽車響按、單車經過、拍波等，都表現淡定。而貓主子較有個性難訓練，Me亦有方法並教路︰

譬如貓會咬手，你就要教牠，怕一怕或很輕力彈一彈，牠知道不可以那麼做，到時BB來到，牠們不會覺得開口跟小朋友玩是對的。

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到Me懷孕時，長老擔心曾提出疑慮，有感貓太多，覺得貓口腔多菌，又說貓糞便對孕婦不好，Me明白出於關心，深知長老鍾意動物，只是始終第一個孫會擔心，另親戚有問會否將部分貓給人。她會聽意見，但不會接受，同時採取安撫的應對。

我說我們處理到，清潔多些，讓他們的心定些，我盡量不會觸碰貓便便，在他們面前說我不會抱那麼多貓。幸好我搬出去住，聽完四大長老哦完就算，始終我視貓狗是仔女。

貓狗化身保姆保護「細妹」

貓狗能察覺主人的轉變，譬如狗狗經常聞主人的肚子，而當Me準備BB床、衣服用品等，牠們像似懂非懂，貓貓會睡在嬰兒床上沾滿自己的氣味。到BB出世由醫院回家，貓狗一起迎接BB。

第一晚我抱著她入屋，給牠們不停聞，不會怕牠們污糟，其實做好日常清潔就可。狗狗是最緊張的，整晚坐在BB床邊，每當聽到BB的哭聲，就會很緊張衝入房望著我，好像叫我要立即抱起妹妹。

▲ 二家姐洛威拿Chiko是領養回來，由從前驚青性格變到現時很淡定。（湯致遠攝）

整個訪問中，Me無論提起Devina抑或貓狗，大多會以「阿囡」、「阿囝」、「家姐」、「哥哥」稱呼，他人或會以為她育有很多人類小孩。的確，看到5貓2犬跟Devina的互動，似是姊兄妹一起玩耍。

Meke視Devina為妹妹愛錫，幫手搖BB床、讓BB時的Devina躺在懷中，甚至任由她爬上身。Devina現時快3歲，跟狗狗玩扯玩具，牠都會就力度，Me笑稱「如果牠不遷就，阿妹應該飛了出去」！

教女兒跟貓狗相處

互動是相向的，Me直言BB時期的女兒會想抆貓狗毛、篤眼耳口鼻，嬰兒未懂事難避免，一定要看管好，留意貓狗如有不妥反應會立即阻止。不過，當女兒1歲多時已懂得聽媽媽的說話，一定要教她。

我捨棄我份工、捨棄我的寵物店舖頭，因為我鍾意做全職媽媽教好我個女。第一件事她做得不好，例如有意識拍打狗，我要停止她，很認真聲線堅定說「唔可以咁樣拍狗篤狗」，到第2次她想試你底線，照樣說「唔可以咁樣」，久而久之多幾次就可。

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女兒早已是小貓奴狗奴，人仔細細學媽咪照顧小動物，拎著布入貓房幫手抹，又會幫手鏟貓砂。如果她碰到貓糞便洗手，不讓她摸眼耳口鼻，媽咪在旁趁機教女兒如何打理貓狗。

狗狗方面，Me幫2隻大型犬沖涼，女兒也會參與，搞搞震幫搓皂。Meke用鼻哄玩具籃，細女意會到幫手取玩具，玩到通地都是玩具，媽咪一聲幫家姐執玩具，女兒就會幫忙執拾，很搞笑。還有Me幫貓狗洗耳仔、檢查牙齒、刷牙，女兒都想學。

享受做全職媽媽湊人仔毛孩

問Devina喜不喜歡哥哥姐姐們，她模仿媽媽的用字說︰「我鍾意阿囝」，在旁媽媽「翻譯」，「不是囝，你鍾意哥哥」，媽媽解釋黑貓Mavis是很黏女兒，因為牠黏人，不過其實隻隻都錫Devina，都很乖。

女兒最愛應該是哥哥，因為出面很多黑貓精品，她會好留意，見到會叫「哥哥呀！媽咪，係哥哥呀」。

▲ 女兒在充滿寵物的環境成長，從小培養了愛心與責任感。（湯致遠攝）

黑貓Mavis是明星貓，有次Me帶同女兒看貓哥哥拍廣告，女兒扮媽的動作，模仿用逗貓棒阿囝望住鏡頭，媽媽看在眼裡覺得心甜。以上種種小事，足見女兒受媽媽身教影響大，

我都幾欣慰，她們的相處是ok，我的計劃及準備是對的。自己的時間花多少下去，就會見到幾多成果，點解我做全職媽媽就係咁解。

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記者︰顏紫燕