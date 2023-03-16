【明星育兒】通關後首次一家去新加坡旅行　Patrick Sir分享攜幼童出埠錦囊

▲ 通關後，Patrick Sir一家去新加坡玩6日，22個月大的Preemo第一次搭飛機，心情興奮。

各地通關，港人已急不及待要去旅行！Patrick Sir(林溥來)也不例外！22個月大的Preemo（林若嘉），第一次搭飛機，Patrick Sir當然會為行程做足準備功課，揀選短途機、地方乾淨又有很多親子地方可去的新加坡，一家三口首次出埠去6日旅行，雖然天氣不似預期落足5日雨，行程大改，但Patrick Sir一家也樂在其中，Patrick Sir 笑稱：「調節心情好緊要！」

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Patrick Sir與太太關宛珊拍拖時，經常會到外地旅行，但自新冠疫情以來，加上兒子Preemo出世，想出外旅行真的很難！直至各地通關，Patrick Sir立即plan好第一個家庭旅程，一切以兒子行先，

BB未搭過飛機，想揀飛機旅程短啲，飛幾個鐘頭嘅機都係泰國、新加坡、日本、台灣，覺得新加坡就最適合，因為最似香港，交通又方便，又多親子嘅地方，而且又乾淨，所以揀新加坡。

Patrick Sir續指新加坡讓人感到比較乾淨，加上疫情剛剛完，所以都希望去一個比較企理又安全的地方。

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22個月的Preemo，肥肥白白好可愛，而2歲以下的幼童若不佔座位是不需要買機票的，但Patrick Sir指兒子比較大隻，所以寧願購買一張機票讓Preemo坐得舒適，

2歲以下小朋友啲手續麻煩啲，分兩種；一種係你佔唔佔座位，買唔買個機位俾佢，原來2歲以下嘅小朋友係唔使買機票，係免費，你唔佔座位有個位置係有張床仔，但因為Preemo好大隻，我哋照幫佢買咗個座位。

Patrick又指由買機票到check in都好麻煩，一涉及2歲以下小朋友一定要打電話，不能在網上book機票，他打電話到航空公司打極都沒有人接聽，未知是否太多人去旅行太繁忙，令到他們開頭都好難買到機票！Patrick Sir溫馨提示家長們，如果想帶2歲以下的小朋友出埠就要做多些準備功夫，早些打電話去訂機票。

係呢樣麻煩啲，又唔能夠網上check in，因為2歲以下小朋友要去到現場check in，先可以安排座位俾你，雖然我哋俾錢買個機位。

3月初，他們一家去了新加坡6日旅行，但天氣不似預期下了5日雨，雖然不是狂風大雨，但天陰陰雨毛毛，令他們取消了不少行程改到室內參觀，

我哋去邊日日都要帶傘，同埋好多行程plan咗都冇去到，但都冇辦法，亦都要調節自己心情，唔好因為plan好咗，哎呀！冇得去就心情唔好，總之唔得嘅就算囉！樂在其中，都係同BB玩，反正我哋去邊都係開心，佢又開心，佢咁細個唔會明晒所有嘢，所以落雨我哋都好開心嘅。

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今次旅程，Preemo最開心去新加坡最大的動物園(Singapore Zoo)，親身見到大笨象、長頸鹿，仲可以餵長頸鹿，令他超開心。而去到新加坡當然要去著名的Gardens by the bay(濱海灣花園)，《阿凡達》也曾在這裡取景拍攝，

見到好多綠化嘢，裡面有個展館，有阿凡達做crossover，佢哋定時會同唔同嘅單位合作，好似之前係米奇老鼠，呢期係阿凡達，形態上都幾好睇，雖然BB好多時都瞓咗覺，我哋兩個都樂在其中。

除了去動物園、Gardens by the bay外，他們還在當地覓食，四出找尋地道美食，如；串燒、海鮮，Patrick Sir笑稱，兒子每日都好期待酒店的buffet早餐，他很擦得，

酒店日日都有個好正嘅buffet食，BB日日都好期待落去食早餐，佢好擦得，佢俾網民喻為「吃貨B」，有佢喺度就真係好抵食。

大隻B Preemo最開心就是吃，而Patrick Sir對今次旅程最喜出望外就是搵到一間好大的書局，形形色色的書籍包羅萬象，

我哋去到個商場有一間好大嘅書局，我諗我人生都未去過咁大嘅書局，大到不得了，乜書都有，我好開心！英文書都好齊，佔咗成個商場大半層，變咗我又有啲me time行嚟行去，媽咪又帶住BB睇書，呢個真係喜出望外。

臨返港當天，天公終於做美，雨停了，太陽出來了，他們也可趁在check out前到酒店泳池游一次水，總算為旅程畫上完美句號。

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調節心情免旅行無癮

今次旅程，Patrick Sir遇上不少家庭，他貼心提提家長們要留意自己的心情，不要因小朋友或天氣而令個人心情有變，要懂得樂在其中，

我哋第一次帶小朋友出埠，同以前兩個大人去拍拖旅行一定有分別，好多以前做開嘅做法會唔同咗，會好容易失望。哎呀！帶個細路仔去旅行都唔輕鬆嘅，呢個係心理上嘅一個調節，自己要樂在其中，多啲影相，你開心，細路仔都開心，係我少少嘅心得，我喺新加坡見到唔同嘅家庭帶啲好細個嘅小朋友，可能見到落雨就忟忟憎憎，表情都好唔開心，咁樣去旅行好無癮，所以我哋咩狀況都好happy，阿仔都玩得好開心。

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記者：林碧洋