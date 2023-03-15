【廉政狙擊劇透】第19集劇情預告　莊慕雪回港因運毒被捕

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第18集劇情講到韋繼明為保護莊慕雪，使計進入證物房換走卓日升的兇器，卻碰見警隊的師兄畢永鏗。

第19集（16/3）

卓日升得到屠敏的指點，首次被卓廷光及郭明暉讚賞其工作表現。

卓廷光從蔡先生口中得知屠敏與東南亞島國女高官DEBIL合作X 專案，決定用「龍城計畫」與屠敏交換合作，以達雙贏。

方家晴改頭換面，上任屠敏的特別助理，更在屠敏的幫助下結交權力人士，成功擠身上流圈子，卓廷光夫婦對方家晴另眼相看，認為她有利用價值，故批准卓以凡與她來往。

黎曉山協助倪寶群做蛋糕給屠敏，希望修補二人母女關係，屠敏卻當眾指罵倪寶群，並揭出埋藏心中多年的秘密，倪寶群傷心病倒。

洛子峰感激黎曉山對家人的關心，兩人第一次牽手。

韋繼明因偷證物的事而自責不已，莊慕雪回港後因運毒而被捕，韋繼明保釋她。

洛子峰懷疑廷暉集團中有人收買「未來都會發展局」的高管關兆恒，從而得到有關情報投得地皮，章Sir命令下屬搜集罪證，希望以此引出內鬼「MARTIN」出手。

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