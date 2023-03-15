【簡約公屋】A4聯盟決定捆綁投票支持撥款　楊永杰︰局方釋善意

▲ 楊永杰表示，自政府公布簡約公屋計劃後，一直與各利益持份者保持密切溝通。（資料圖片）

首批簡約公屋項目周五提交立法會財務委員會審議，立法會A4聯盟楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚表示，經過開會討論後，決定捆綁投票，支持通過簡約公屋撥款。

楊永杰表示，自政府公布簡約公屋計劃後，一直與各利益持份者保持密切溝通，局方亦釋出善意，許下「2+5」期限，及「CBD2」定位不變、不走樣的承諾，經謹慎考慮，決定投票支持。不過，他仍關注啟德1J3用地、交通、社區配套。楊又建議，政府日後可考慮在賣地條款中列明，若重用簡約公屋組件，可獲得相應折扣或提升地積比，最大化簡約公屋的重用價值。

梁文廣希望政府詳細解釋為何要用25億元，作為營運首批簡約公屋的管理費開支。又建議政府能增加房屋署在簡約公屋的管理角色，或在招標時鼓勵非政府組織和物業管理公司組成合作夥伴，共同參與管理以降低管理費用。

張欣宇亦關注簡約公屋的重用價值，他指出，局方沒有就簡約公屋如何有效重用，作出清晰解畫，只停留於概念層面，將要求局方在招標要求中，需列明簡約公屋單位未來可直接重用在同樣採用MiC建造方式的政府房屋項目中，例如永久公屋、公務員宿舍、長者屋、中轉屋以及學生宿舍等。

林素蔚建議，局方可考慮用「搵工隊」、「搵校隊」等方式，安排專門團隊幫助居民解決出行和上班上學等憂慮，並要求管理機構提供社區關愛服務，紓解居民的精神壓力。

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責任編輯：關景騰