【外傭跳工】政府擬修訂職業介紹所守則打擊外傭跳工　勞僱雙方意見分歧

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勞工及福利局針對外傭「跳工」問題，計劃修訂《職業介紹所實務守則》，包括要求介紹所向外傭求職者清楚解釋現行政策下，除因原來僱主外調、移民和逝世等指定原因提早終止合約，否則外傭在兩年合約期內申請在港轉換僱主，通常不會獲批，亦訂明介紹所不應以金錢誘因等，誘使在職的外傭提早終止合約 。

政府向立法會提交文件。勞工及福利局表示，去年勞工處接獲47宗有關職業介紹所教唆外傭「跳工」 的投訴，較2021年的177宗下跌七成多。隨着疫情放緩，外傭人數已逐漸回升，加上上述政府的審查和巡查行動，外傭「跳工」情況已有顯著改善。

文件指出，要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋在現行政策下，除因原來僱主外調、移民、逝世或經濟原因以致提早終止合約，或有證據顯示該外傭曾遭受苛待或剝削等特殊原因外，外傭在兩年合約期內提出在港轉換僱主的申請，通常都不會獲得批准。外傭如欲受僱於新僱主，須離開香港及重新申請工作簽證。如有證據證明外傭「跳工」，其工作簽證申請會被拒絕，而相關紀錄亦會作為政府日後考慮其將來工作簽證申請的因素之一。

新《守則》亦會要求介紹所就各項服務類別訂明金額，提高透明度，亦不可索取或保留外傭的僱傭合約，以迫使外傭支付或償還款項。另外當局亦會訂明，介紹所須向勞工處申報，有否經營為外傭求職者而設的住宿設施，並要求提供設施基本資料，確保符合牌照和法例要求，推動介紹所改善住宿設施環境 。

勞工處已於今年3月17日諮詢勞工顧問委員會轄下的就業輔導委員會，並會由3月21日起展開為期八星期的公眾諮詢，邀請公眾提供意見。勞工處會與職業介紹所組織、外傭組織以及外傭僱主組織會面，聽取他們的意見。

勞方：修訂簡單粗暴猶如「賣豬仔」 促設委員會檢視個案

香港僱傭公會主席陳東風向TOPick表示，不會形容工人轉工的行為是「跳工」，認為外傭提早結束合約有「一千萬種理由」，有太多不同場景及場合，勞福局指提早終止合約的原因，只是少部分理由，今次的修訂是「簡單粗暴」。

陳東風指，外傭及僱主簽訂合約後，有機會有不少原因需提早終止，例如本來合約未有清晰寫明工作的範疇，僱主十分挑剔等，質疑指引是否有清晰定義衡量「跳工」。他指，修訂後的指引的性質，猶如與國際勞工條例所指的「賣豬仔」無異。

他表示，政府文件顯示，外傭「跳工」的行為因疫情放緩後誘因已經減少，不明白為何於風平浪靜下選擇修訂指引。他又認為，如果當局需要修訂，就應設立由各方持分者，包括外傭原居地領事館代表成立的特別委員會，以檢視個別的個案，例如如有僱主一年解僱多名外傭，即使外傭離職亦不應視為「跳工」。

容馬珊兒：僱主仍需要全付外傭回程費 缺乏保障

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，認為修訂指引對僱主而言仍未有足夠保障。她解釋，過往試過有外傭於解除合約後，轉到澳門並再返回香港，受僱於新僱主。她指，現時僱主所需付出的中介費達兩萬多元，但如外傭主動解除合約，僱主需要負責回程費用，對僱主是全無保障。

容馬珊兒表示，與僱主「唔夾」不應該是外傭不履行合約的藉口。她建議，如果傭工未履行合約足一年，或者並不是返回原居地，都不應該由外傭繳付回程費，而外傭亦應自行負責來港前身體檢查等費用。

僱傭代理：安排實行多年料僱傭雙方不難習慣

僱傭代理協會主席張結民則表示，外傭及僱主如提早結束合約，外傭需於14天內離開已執行多年，由於過往疫情時當局豁免外傭完約後回到原居地，新安排就只是有如回到3年前。他指，新指引更清晰說明安排，以阻止外傭「跳工」，強調外傭只是需要先返回原居地，並不是不准回到香港工作，相信僱傭雙方不難作出適應。

張結民指，政策對於僱主而言是「有辣有唔辣」。如果僱主十分不滿外傭表現，提早終止合約或者好事，不過按照現行規定，僱主需要負責外傭回程的全部開支，按估算需要約3千元，相信僱主是否與外傭解約，亦會考慮到這一點。

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記者：陳展棋