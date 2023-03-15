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【港區國安法】港府批評黎智英子和「國際律師團隊」　尋求聯合國干預本港司法程序

政治 20:52 2023/03/15

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港府今日對「國際律師團隊」和黎崇恩肆意抹黑《港區國安法》，表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英的「國際律師團隊」及其兒子黎崇恩，日前尋求聯合國人權事務委員會關注黎智英案。港府今晚發聲明，對黎智英及其兒子黎崇恩的所謂「國際律師團隊」和黎崇恩，肆意抹黑《港區國安法》和特區司法制度，尋求聯合國人權理事會對黎智英涉及《港區國安法》案件的司法程序進行干預，表示強烈不滿和堅決反對。

「國際律師團隊」及黎崇恩，日前尋求聯合國人權事務委員會關注黎智英案，指港區政府濫用法律，逼害黎智英及其他因行使言論及新聞自由而被控者。黎崇恩指，香港當局的行動為在香港享有權利和自由敲響了喪鐘，聯合國應譴責相關行為，並竭盡全力確保其父親獲釋。

港府今晚發聲明，對黎智英及其兒子黎崇恩的所謂「國際律師團隊」和黎崇恩肆意抹黑《港區國安法》和香港特區司法制度，並濫用聯合國機制，尋求聯合國人權理事會對黎智英涉及《香港國安法》案件的司法程序進行干預，表示強烈不滿和堅決反對。

港府指，香港的司法制度一直深得國際社會推崇，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治。港府重申，《港區國安法》第四條明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由。

港府強調，絕不容許任何人包括所謂的「國際律師團隊」干預香港特區的司法程序，並予以強烈譴責。

黎智英的本地法律團隊曾於今年1月發聲明，是代表黎智英的唯一法律團隊，除了他們之外，黎智英從來沒有委託任何其他人士，代表黎在港的刑事及有關訴訟行事。

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責任編輯：區綽彥

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